Mikas: V súvislosti s hovädzím mäsom môže byť rizikovejšie pohraničie

Na snímke hlavný hygienik SR Ján Mikas. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 29. januára (TASR) – Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) na Slovensku, aby zvýšili kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa z Poľska. Rizikovejšie môžu byť podľa jeho slov pohraničné oblasti.Avizoval, že v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov v problematike deklarovania pôvodu hovädzieho mäsa alebo podozrenia na narušenú zdravotnú bezpečnosť mäsa sa bude postupovať v súlade so zákonom o potravinách.Hlavný hygienik v záujme ochrany verejného zdravia v súvislosti s podozrením na spracúvanie mäsa z chorého hovädzieho dobytka v Poľsku dal do pozornosti všetkým prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania na Slovensku, aby pri nákupe mäsa kládli dôraz na jeho pôvod, čiže aby odoberali mäsood oficiálnych dodávateľov riadne registrovaných v databáze dodávateľov mäsa na slovenský trh.Ako spresnil, Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR situáciu pozorne monitoruje a je v kontakte so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR.dodal Mikas.