PRIORITY SPLNENÉ, hodnotí Lajčák ako predseda Valného zhromaždenia OSN

Predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. júla (TASR) – Pri preberaní mandátu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) si Miroslav Lajčák stanovil štyri priority – zdôraznenie dôležitosti mieru a prevencie konfliktu, otázku migrácie, agendu udržateľného rozvoja a reformné procesy. Všetky vopred stanovené plány sa mu podľa jeho slov podarilo naplniť.uviedol pre TASR v utorok na pôde OSN súčasný predseda Valného zhromaždenia, ktorému končí mandát v septembri.V rámci priority dôležitosti mieru a prevencie konfliktov organizoval v apríli na pôde OSN podujatie na vysokej úrovni, ktoré malo podľa jeho slov veľký úspech.spresnil Lajčák.V oblasti migrácie VZ OSN dostalo za úlohu pripraviť dokument, Globálny kompakt pre migráciu, ktorého znenie schválilo v piatok (13.7.).uviedol. Zároveň dodal, že dokument nehodnotí migráciu ako dobrý alebo zlý jav, ale pristupuje k nej fakticky." dodal.V otázke agendy udržateľného rozvoja organizoval tri veľké podujatia venované vode, mládeži a hľadaniu finančných zdrojov pre napĺňanie tejto agendy. V reformnej oblasti prebieha niekoľko procesov, pričom Lajčák víta, že sa VZ OSN podarilo schváliť aj tri reformné návrhy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.Popri týchto aktivitách Miroslav Lajčák predstavil na pôde OSN novinku - ranné dialógy s predsedom Valného zhromaždenia.uviedol.Za najdôležitejšie počas svojho funkčného obdobia ako predseda VZ OSN považuje podporu multilateralizmu, dialógu a agendu mieru.doplnil.Miroslav Lajčák nemá pocit, že by počas svojho funkčného obdobia niečo nedotiahol do konca. Je presvedčený, že vďaka svojmu pôsobeniu zviditeľnil Slovensko v prostredí OSN.uzavrel.