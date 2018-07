Maloobchodné tržby v Británii v 2. kvartáli strmo vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v 2. kvartáli 2018 vzrástli najstrmšie za viac ako 10 rokov, aj keď bol júnový predaj slabší ako májový pre majstrovstvá sveta vo futbale. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad ONS.Podľa ONS maloobchodný bol predaj za celé tri mesiace do konca júna o 2,1 % vyšší ako v prvých troch mesiacoch roka, čo je najväčší medzikvartálny nárast od 1. štvrťroka 2004.Rast maloobchodných tržieb a britská ekonomika celkovo spomalili v prvých troch mesiacoch 2018 v dôsledku silného sneženia, a tiež vysokej inflácie.Júnové maloobchodné tržby pritom medzimesačne klesli o 0,5 %. Maloobchodníci z toho obviňujú futbalový šampionát, ktorý prikoval zákazníkov k televíznym obrazovkám. Najmä predaj odevov a obuvi sa v júni znížil, zatiaľ čo odbyt potravín stúpol medzimesačne o 0,1 %.V medziročnom porovnaní júnové tržby vzrástli o 2,9 %. Zaostali ale za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa zvýšia o 3,7 % po tom, ako v máji vyskočili o 4,1 %, čo bol ich najstrmší nárast od novembra 2016.Tieto výsledky kontrastujú s pomerne miernym zvyšovaní miezd po očistení od inflácie. To vyvoláva otázniky, či centrálna banka Bank of England na budúci mesiac zvýši úrokové sadzby. Bol by to ich druhý nárast od svetovej finančnej krízy v roku 2008.ONS uviedol, že dobré výsledky maloobchodného sektora za celý 2. kvartál pravdepodobne zvýšia rast hrubého domáceho produktu v období apríl-jún o 0,1 percentuálneho bodu.Tempo rastu britskej ekonomiky za celý tento rok však bude pravdepodobne najslabšie od roku 2012 podľa Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý začiatkom týždňa znížil svoju prognózu pre ostrovné hospodárstvo na 1,4 %.