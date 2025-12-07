|
Nedeľa 7.12.2025
Meniny má Ambróz
Úvodná strana
Denník - Správy
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
07. decembra 2025
Prípad bývalej krajskej prokurátorky stíhanej pre neplnenie povinností sa vrátil na súd, pojednávať sa bude v stredu
Trestná vec bývalej šéfky Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivety K., obžalovanej pre zneužitie právomoci verejného ...
Trestná vec bývalej šéfky Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivety K., obžalovanej pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, sa vrátila na Mestský súd Bratislava I. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, na stredu 10. decembra vytýčil termín hlavného pojednávania. Samosudca Karol Posluch pritom v decembri 2024 postúpil vec Krajskému prokurátorovi v Bratislave.
Podľa jeho názoru išlo totiž vo veci nerozhodnutia o dvoch návrhoch na podanie obžaloby o disciplinárne previnenie, nie o trestný čin. V skutku totiž absentoval zákonný znak úmyslu a spôsobenia škody. Prokurátor vtedy voči rozhodnutiu podal sťažnosť. Krajský súd následne rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a vec mu vrátil na opätovné prejednanie a rozhodnutie.
Kolízia termínov odsunula pojednávanie
Prvostupňový súd mal vo veci opätovne konať už v septembri, obhajca obžalovanej sa však ospravedlnil z dôvodu kolízie termínov pojednávaní. Prokurátor pre obžalovanú Ivetu K. navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody na dolnej hranici trestnej sadzby pre skutok zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorá predstavuje dva až päť rokov väzenia.
Odsedieť si ho mala v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. Obhajca obžalovanej naopak argumentoval, že v rámci žalovaného skutku neboli naplnené znaky danej skutkovej podstaty.
Samotná Iveta K. v decembri 2024 zdôraznila, že jej pochybenie bolo dôsledkom plnenia iných pracovných povinností a nemala úmysel pomôcť ani poškodiť osoby vystupujúce v predmetných trestných veciach. „Nikdy som neporušovala zákon vedome, ani nevedome,“ vyhlásila.
Osemmesačné prieťahy v minulosti
Ešte v roku 2019 odvolal vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár šéfku Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivetu K. z funkcie. Dôvodom bolo, že osem rokov nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby na Lóranta K. za pokus o úverový podvod.
Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry navrhol Loránta K. a ďalších ešte v roku 2011 obžalovať, prokurátorka však vo veci nekonala. Lórant K. sa v médiách spomínal ako kamarát bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Spomínal sa napríklad v nahrávke o údajnom vydieraní podnikateľa Jaroslava Haščáka.
Obžalovaná takisto nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby vo veci obvineného Jána M. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v marci 2021 Ivete K. z dôvodu jej trestného stíhania pozastavil výkon funkcie prokurátorky.
Zdroj: SITA.sk
