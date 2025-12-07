Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Meniny má Ambróz
 Zo zahraničia

07. decembra 2025

V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov


Sedemnásť mŕtvych migrantov našli v sobotu v lodi, ktorú unášalo more pri gréckom ostrove Kréta. „Dvoch preživších hospitalizovali v kritickom stave,“ povedala pre agentúru ...



migration_greece_libya_38122 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) - Sedemnásť mŕtvych migrantov našli v sobotu v lodi, ktorú unášalo more pri gréckom ostrove Kréta. „Dvoch preživších hospitalizovali v kritickom stave,“ povedala pre agentúru AFP hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže.


Starosta krétskeho prístavu Ierapetra Manolis Frangoulis novinárom povedal, že obeťami sú mladí ľudia. Súdni lekári skúmajú možnosť, že migranti zomreli na dehydratáciu, informovala grécka štátna televízna stanica ERT.

Loď objavili 48 kilometrov juhozápadne od Kréty. Spozorovala ju turecká nákladná loď a upozornila úrady, informovala grécka tlačová agentúra Ana. Na miesto činu prišli dve lode gréckej pobrežnej stráže a plavidlo agentúry EÚ pre kontrolu hraníc Frontex, uviedla pobrežná stráž.


Zdroj: SITA.sk - V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.

