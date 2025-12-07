|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ambróz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. decembra 2025
V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov
Tagy: migranti v grécku Úmrtia
Sedemnásť mŕtvych migrantov našli v sobotu v lodi, ktorú unášalo more pri gréckom ostrove Kréta. „Dvoch preživších hospitalizovali v kritickom stave,“ povedala pre agentúru ...
Zdieľať
7.12.2025 (SITA.sk) - Sedemnásť mŕtvych migrantov našli v sobotu v lodi, ktorú unášalo more pri gréckom ostrove Kréta. „Dvoch preživších hospitalizovali v kritickom stave,“ povedala pre agentúru AFP hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže.
Starosta krétskeho prístavu Ierapetra Manolis Frangoulis novinárom povedal, že obeťami sú mladí ľudia. Súdni lekári skúmajú možnosť, že migranti zomreli na dehydratáciu, informovala grécka štátna televízna stanica ERT.
Loď objavili 48 kilometrov juhozápadne od Kréty. Spozorovala ju turecká nákladná loď a upozornila úrady, informovala grécka tlačová agentúra Ana. Na miesto činu prišli dve lode gréckej pobrežnej stráže a plavidlo agentúry EÚ pre kontrolu hraníc Frontex, uviedla pobrežná stráž.
Zdroj: SITA.sk - V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Starosta krétskeho prístavu Ierapetra Manolis Frangoulis novinárom povedal, že obeťami sú mladí ľudia. Súdni lekári skúmajú možnosť, že migranti zomreli na dehydratáciu, informovala grécka štátna televízna stanica ERT.
Loď objavili 48 kilometrov juhozápadne od Kréty. Spozorovala ju turecká nákladná loď a upozornila úrady, informovala grécka tlačová agentúra Ana. Na miesto činu prišli dve lode gréckej pobrežnej stráže a plavidlo agentúry EÚ pre kontrolu hraníc Frontex, uviedla pobrežná stráž.
Zdroj: SITA.sk - V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: migranti v grécku Úmrtia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Časť armády v Benine tvrdí, že zosadila prezidenta, jeho okruh to popiera
Časť armády v Benine tvrdí, že zosadila prezidenta, jeho okruh to popiera
<< predchádzajúci článok
Prípad bývalej krajskej prokurátorky stíhanej pre neplnenie povinností sa vrátil na súd, pojednávať sa bude v stredu
Prípad bývalej krajskej prokurátorky stíhanej pre neplnenie povinností sa vrátil na súd, pojednávať sa bude v stredu