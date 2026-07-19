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19. júla 2026

Prípad dvojičiek sa vracia pred súd. Po zrušení doživotných trestov pokračuje nové hlavné pojednávanie


Tagy: Drogy Dvojičky Súdny proces Súdy Vražda Zločinecká skupina

Prípad sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu prejednáva nanovo.



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justicia sudy 676x412 20.7.2026 (SITA.sk) - Prípad sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu prejednáva nanovo.









Špecializovaný trestný súd v Pezinku od roku 2024 opätovne prejednáva prípad súrodencov Dávida a Dominika Krátkych, pôvodne odsúdených na doživotné tresty väzenia. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, najbližšie pojednávanie vo veci sa uskutoční v utorok 21. júla. Vo veci je zároveň celkovo vytýčených ešte 12 termínov hlavného pojednávania až do decembra tohoto roku. Najvyšší súd SR totiž v prípade dvojičiek ešte vo februári 2024 vyhovel ich dovolaniu a zrušil im právoplatne uložené doživotné tresty.


Dôvodom podľa predsedu senátu Martina Bargela bolo, že bola porušená ich prezumpcia neviny, keďže ich odsúdili sudcovia Špecializovaného trestného súdu, ktorí schvaľovali aj dohody s obvinenými, ktorí neskôr vypovedali proti súrodencom. Dovolací senát z tohto dôvodu zrušil rozsudok ŠTS z roku 2020, ako aj neskoršie uznesenie odvolacieho senátu NS SR, ktorým boli zmietnuté odvolania obžalovaných. ŠTS tak má prípad údajnej zločineckej skupiny vedenej bratmi prejednať odznovu v novom zložení senátu.



Pôvodne boli odsúdené na doživotie


„Najvyšší súd prakticky nemá inú možnosť, ako rešpektovať tento právny názor," povedal na verejnom zasadnutí vo februári 2024 Dávid Krátky. Obaja bratia zároveň prízvukovali svoju nevinu. Podľa predsedu dovolacieho senátu Bargela by však senát rozhodol rovnako aj bez rozhodnutia ESĽP. Súd zároveň vtedy rozhodol, že dvojičky, ktoré sa zrušením rozsudku vrátili do pozície obvinených, berie do väzby. Podľa jedného z obhajcov súrodencov Mareka Paru bolo rozhodnutie dovolacieho senátu nevyhnutným dôsledkom pochybení bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry. Ten podľa neho dlhodobo porušoval všetky možné práva obvinených vrátane prezumpcie neviny.



Odvolací senát najvyššieho súdu ešte v júli 2021 potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020 o odsúdení dvojičiek na doživotie so zaradením do zariadenia na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia. Zločinecká skupina známa ako „Dvojičky“ vedená súrodencami sa podľa obžaloby zaoberala obchodovaním s drogami v severnej a západnej časti Slovenska. Okrem toho páchali násilnú trestnú činnosť vo vzťahu ku „konkurencii“ a dopustili sa aj vraždy člena skupiny.



Na lavici obžalovaných zostali traja muži


Hoci v roku 2017 polícia v rámci akcie Twix zadržala a obvinila okrem bratov aj celý gang, na lavici obžalovaných nakoniec ostali sedieť iba Dávid Krátky, jeho dvojča Dominik a ich bratranec Filip K. Ostatní sa postupne dohodli s prokurátorom, súdy dohody schválili a všetci si odpykávajú vysoké tresty. Členovia skupiny priznali trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovú trestnú činnosť.



Dávid a Dominik podľa orgánov činných v trestnom konaní šéfovali gangu, ktorý páchal predovšetkým drogovú, ale aj inú trestnú činnosť od roku 2010 na území Trenčianskeho a Žilinského kraja v mestách Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín či Žilina a v ich okolí. Okrem predaja drog využívali na zabezpečenie svojho vplyvu zastrašovanie, hrubý nátlak, prípadne vydieranie. Konkurentom v distribúcii drog tiež podpaľovali autá či iné objekty.














Zdroj: SITA.sk - Prípad dvojičiek sa vracia pred súd. Po zrušení doživotných trestov pokračuje nové hlavné pojednávanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogy Dvojičky Súdny proces Súdy Vražda Zločinecká skupina
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