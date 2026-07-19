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19. júla 2026
Prípad dvojičiek sa vracia pred súd. Po zrušení doživotných trestov pokračuje nové hlavné pojednávanie
Prípad sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu prejednáva nanovo.
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20.7.2026 (SITA.sk) - Prípad sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu prejednáva nanovo.
Zdroj: SITA.sk - Prípad dvojičiek sa vracia pred súd. Po zrušení doživotných trestov pokračuje nové hlavné pojednávanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Prípad dvojičiek sa vracia pred súd. Po zrušení doživotných trestov pokračuje nové hlavné pojednávanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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