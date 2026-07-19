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19. júla 2026

Bleskové povodne a zosuvy pôdy si v Indii vyžiadali najmenej 19 obetí


Tagy: blesková povodeň Civilné obete Indická vláda Monzúnové dažde zosuvy pôdy

Úrady prerušili dve významné hinduistické púte, meteorológovia varujú pred ďalšími extrémnymi zrážkami. Bleskové povodne a zosuvy pôdy spôsobené



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india_weather_48133 676x451 19.7.2026 (SITA.sk) - Úrady prerušili dve významné hinduistické púte, meteorológovia varujú pred ďalšími extrémnymi zrážkami.


Bleskové povodne a zosuvy pôdy spôsobené monzúnovými dažďami si v nedeľu v Indii vyžiadali najmenej 19 obetí.

Osem ľudí zahynulo v severovýchodnom štáte Nágsko pri hraniciach s Mjanmarskom a ďalších 11 v indickej časti regiónu Džammú a Kašmír.

Poškodené sú desiatky budov


Záchranári pokračujú v pátraní po nezvestných. „Našli sme štyri z ôsmich tiel a záchranné práce pokračujú,“ povedal pre AFP správca okresu Mon v štáte Nágsko Wennjei Konjak. Pri nešťastiach sa zranilo najmenej 15 ľudí.

Najväčšie škody hlásia z okresu Rádžaurí v regióne Džammú, kde povodne poškodili autobusovú stanicu aj množstvo verejných a súkromných budov. Armáda spolu so záchranármi evakuovala 11 ľudí vrátane piatich detí.

Dažde prerušili púte


Indický hydrometeorologický ústav varoval pred mimoriadne silnými zrážkami v Džammú a Kašmíre aj počas nasledujúcich dvoch dní.

Miestne úrady preto dočasne prerušili každoročnú púť k jaskyni Amarnáth aj púť do svätyne Vaišno Déví, ktoré každoročne prilákajú státisíce až milióny hinduistických veriacich.


Zdroj: SITA.sk - Bleskové povodne a zosuvy pôdy si v Indii vyžiadali najmenej 19 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: blesková povodeň Civilné obete Indická vláda Monzúnové dažde zosuvy pôdy
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