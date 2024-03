Prípad Holanďana obžalovaného z vraždy priateľky pokračuje výsluchom svedkov

Žiarlivostné a majetnícke sklony

Zrušený verdikt

Súd vyhovel jeho sťažnosti





Incident sa odohral v roku 2014 v byte na Obchodnej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby Gerrit Jan K. 25-ročnú Simonu najskôr udieral do hlavy a neskôr aj podpálil. Motívom bola podľa orgánov činných v trestnom konaní žiarlivosť.



Okresný súd okrem trestu odňatia slobody uložil v roku 2016 obžalovanému aj povinnosť zaplatiť pozostalým odškodné 100-tisíc eur. Obžalovaný bol pôvodne stíhaný väzobne, neskôr sa pre procesnú chybu dostal na slobodu. Na vyhlásení pôvodného rozsudku nebol prítomný.





7.3.2024 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I vo štvrtok pokračuje pojednávanie v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K . obžalovaného z vraždy priateľky Simony.Súd na pojednávanie predvolal troch svedkov. Jedným z nich bol majiteľ baru Sailor Jerry, v ktorom bol obžalovaný aj s poškodenou v deň skutku v roku 2014.„Boli už dosť opití," povedal svedok. Ako ďalej uviedol, Simonu neskôr odprevadil domov iný muž. Obžalovaný Gerrit bol následne v bare agresívny, pričom jedného zo zákazníkov pohrýzol do ucha.„Mal počas večera také žiarlivostné a majetnícke sklony," skonštatoval svedok s tým, že z tohto dôvodu obžalovaného vyprevadil z baru. Ako ďalej uviedol, nasledujúce ráno písal Simone SMS, „či je všetko poriadku" a, že s Gerritom nezaplatili účet. „Následne ma kontaktovala polícia," doplnil.Prvostupňový súd sa prípadom zaoberá už po druhý raz. Krajský súd v Bratislave totiž ešte v januári 2020 zrušil verdikt z roku 2016, ktorým vtedajší Okresný súd Bratislava I odsúdil obžalovaného na 22 rokov väzenia.Dôvodom bol podľa odvolacieho súdu nedostatočne zistený skutkový stav veci. Keďže obžalovaný nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu, všetky dôkazy vykonané pred súdom v prvom procese sa musia zopakovať.Krajský súd v Bratislave v tomto prípade v lete 2023 vyhovel sťažnosti Gerrita Jana K. a prepustil ho z väzby. Nestotožnil sa totiž z názorom prvostupňového súdu, že v prípade obžalovaného existuje riziko úteku.Ešte predtým ho na Slovensko vydali z Holandska, kde bol zadržaný na základe zatykača. „Neurobil som to, som nevinný,“ vyhlásil obžalovaný v auguste minulého roku pred senátom mestského súdu na začiatku nového procesu. Vypovedať vo veci však odmietol.