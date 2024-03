Rašiho ministerstvo vyčlení milióny na prevenciu kriminality, peniaze majú dostať aj rómske hliadky (video)

Milióny pre rómske hliadky

7.3.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyčlení na prevenciu kriminality a posilnenie bezpečnosti v samosprávach 20 miliónov eur.Ako ďalej informoval šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD), počas posledných troch rokov sa na prevenciu kriminality v mestách a obciach nevyčlenilo ani euro, aj keď na to bolo dostatok finančných prostriedkov.Viac ako 80 miliónov eur zároveň ministerstvo vyčlenilo na tzv. rómske hliadky. Na základe tejto výzvy dostanú Rómovia prácu, ktorá bude preplatená z eurofondov. „Vďaka rómskym hliadkam zabezpečíme bezpečnosť vo viac ako 420 obciach, kde žije prevažne rómska komunita a okrem toho sa zabezpečí bezpečnosť aj v okolí, kde veľakrát žije majoritné obyvateľstvo," informoval minister investícií.Rezort v súvislosti so zvýšením bezpečnosti pripravuje dve výzvy. Prvá z nich sa bude týkať bezpečného a fyzického prostredia slovenských miest, obcí a regiónov. Na realizovanie tohto segmentu poputujú finančné prostriedky vo výške štyroch miliónov eur.„Táto výzva bude najmä o bezpečnostných kamerách a ich dobudovaní v mestách a obciach. Je určená pre menej rozvinuté časti Slovenska," dodal Raši. Druhá výzva sa bude týkať podpory budovania inteligentných miest a regiónov, na ktorú rezort vyčlení viac ako 16 miliónov eur.„Druhá výzva bude o inteligentných riešeniach bezpečnosti, o dobudovaní komplementárnych systémov, o tom, aby kamery nielen pozorovali, ale aj rozlišovali. Výzva sa bude týkať aj budovania pultov centrálnej ochrany," povedal minister investícii.Časť finančných prostriedkov je vyčlenená aj na zvýšenie bezpečnosti vo vlakoch, čo by sa malo zabezpečiť nainštalovaním kamier vo vozňoch. V súvislosti s týmto opatrením by sa mal budúci týždeň stretnúť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s generálnym riaditeľom slovenských železníc Alexandrom Sakom.