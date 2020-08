Prípad Navaľného nesúvisí so zločinom, ukázalo vyšetrovanie ruskej generálnej prokuratúry

Navaľnyj mal v tele neznámu látku

Kremeľ nechce narušenie vzťahov

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Kancelária ruského generálneho prokurátora nenašla žiadne dôkazy o tom, že zdravotný stav ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného súvisí so zločinom. Informovali o tom vo štvrtok s tým, že predbežné vyšetrovanie, ktoré spustili minulý týždeň, neodhalilo žiadne náznaky "o úmyselnom trestnom čine" voči aktivistovi.Ruská polícia vo štvrtok informovala, že začala predbežné vyšetrovanie prípadu. Vo vyhlásení uviedli, že vyšetrovatelia na Sibíri "zisťujú všetky okolnosti incidentu", vykonávajú forenzné štúdie a zbierajú materiály, ktoré môžu poslúžiť ako dôkazy.Štyridsaťštyriročný Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu vo štvrtok počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. V sobotu ráno ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v nemeckom Berlíne.Tamojší odborníci ho podrobili rozsiahlemu vyšetreniu a v pondelok oznámili, že v jeho tele našli "inhibítory cholínesterázy". Tie sa nachádzajú v liekoch, ale aj pesticídoch a nervovoparalytických látkach.Lekári vysvetlili, že zatiaľ nepoznajú konkrétnu látku, akej bol pacient vystavený, ale začali sériu ďalších komplexných testov.Ruskí lekári v pondelok informáciu o možnej otrave Navaľného zamietli, pričom sa vyjadrili, že keď ho testovali na dané inhibítory, žiadne nenašli.K riadnemu vyšetreniu prípadu vyzvali aj predstavitelia zahraničných krajín, ako napríklad britský premiér Boris Johnson , nemecká kancelárka Angela Merkelová , minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo či zástupcovia Francúzska a Nórska.Kremeľ sa už vyjadril, že nechce, aby prípad narušil vzťah Ruska a Západu. V stredu to novinárom povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov , ktorý opäť "kategoricky" odmietol obvinenia, podľa ktorých za údajným otrávením Navaľného stojí Moskva.Ruský prezident Vladimir Putin a taliansky premiér Giuseppe Conte sa o prípade rozprávali v stredu počas spoločného telefonátu. Putin politikovi povedal, že Rusko má záujem na objektívnom vyšetrení prípadu.