Súd v kauze vraždy Kuciaka má dve možnosti, buď opäť pristúpi k dokazovaniu alebo vynesie rozsudok

Návrat do dokazovanie je prípustný

Druhou alternatívou je vynesenie rozsudku

Pojednávanie preložili na september

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku už odzneli záverečné reči, súd môže prípad opätovne vrátiť do fázy dokazovania. Pre agentúru SITA to uviedla rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská Súd pôvodne na piateho augusta avizoval vynesenie verdiktu, termín pojednávania však nakoniec posunul skoro o mesiac za účelom pokračujúcej porady senátu.Trestný poriadok podľa Kurilovskej návrat do dokazovania aj po záverečných rečiach pripúšťa.„Aj zo záverečných rečí môže ešte niečo vyplynúť, čo si senát povie, že je zaujímavé,” povedala Kurilovská. V tomto prípade by podľa nej súd určil, aké úkony chce ešte v rámci dokazovania vykonať a právo navrhovať dôkazy by mali aj procesné strany.Zdôraznila však, že v takomto prípade by museli opätovne odznieť záverečné reči aj posledné slová obžalovaných.Druhou alternatívou podľa Kurilovskej je, že súd tretieho septembra vynesie rozsudok. Trestný poriadok v tejto súvislosti uvádza, že verdikt by mal byť vynesený do troch pracovných dní po skončení pojednávania prednesom posledných slov obžalovaných, podľa Kurilovskej si však lehotu môže stanoviť aj samotný senát.„Ak prejednávajú obtiažny prípad, musia dlhšie zvažovať, aj v rámci zásady ‚In dubio pro reo', teda v prípade pochybností v prospech obvineného,” uviedla. Kurilovská dodala, že tretia alternatíva k návratu do dokazovania alebo vynesení rozsudku v aktuálnom štádiu konania už neexistuje.Špecializovaný trestný súd štvrtého augusta popoludní oznámil, že termín hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov naplánované na piateho augusta, na ktorom bolo avizované vynesenie rozsudku ruší z „dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku”.Pojednávanie je momentálne vytýčené na tretieho septembra.