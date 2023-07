Prípad nevyriešenej vraždy Tupaca opäť ožíva, lasvegaská polícia vykonala príkaz na prehliadku

Tupac Amaru Shakur, považovaný za jedného z najvplyvnejších a najvšestrannejších rapperov všetkých čias, vydal počas života štyri sólové albumy - 2Pacalypse Now (1991), Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. (1993), Me Against The World (1995) a All Eyez On Me (1996), pričom dva mesiace po smrti mu vyšla piata štúdiovka The Don Killuminati: The 7 Day Theory (1996). Neskôr sa dostalo do predaja ďalších päť jeho posmrtných sóloviek ako aj viacero kompilácií. Ako herec sa objavil v snímkach ako Cesta za láskou (1993), Nad košom (1994), Bullet (1996), Za bránami pekla (1997) a Gang policajtov (1997). V roku 2017 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy