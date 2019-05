Príplatok pre školiteľa za vedenie justičného čakateľa sa možno zvýši

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. mája (TASR) - Príplatok pre školiteľa za vedenie justičného čakateľa by sa mohol zvýšiť. Rezort spravodlivosti tiež navrhuje upraviť požiadavky na vymenovanie do funkcie justičného čakateľa a tým zvýšiť kvalitu budúcich sudcov. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a novela zákona o štátnej službe je v medzirezortnom pripomienkovaní. Zmeny by sa mohli dotknúť aj výberového konania na funkciu justičného čakateľa.Príplatok pre školiteľa by sa podľa návrhu zvýšil z 30 eur mesačne na 100 eur mesačne. Doterajšia suma príplatku nie je podľa rezortu adekvátna ani motivačná vzhľadom na rozsah agendy, ktorú školiteľ rieši.uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v predkladacej správe.priblížil rezort. Návrh teda upravuje aj predpoklady a požiadavky na vymenovanie do funkcie justičného čakateľa. Novou právnou úpravou sa má v nadväznosti na požiadavky zabezpečiť dostatočné množstvo vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania. Tí môžu podľa rezortu nahradiť odchádzajúcich sudcov.Ministerstvo tiež navrhuje komplexný spôsob úpravy výberového konania na funkciu justičného čakateľa. Zmeny majú garantovať transparentnosť a objektivitu výberových konaní a následne tiež kvalitu vybraných uchádzačov.zdôraznili predkladatelia. Zmeny by v prípade schválenia mohli byť účinné od 1. januára 2020.