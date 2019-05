V Dunajskej Strede sa konala súťaž neprofesionálnych výtvarníkov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Dunajská Streda 18. mája (TASR) – V Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede sa 16. mája konalo vyhlásenie výsledkov v rámci 22. ročníka postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov vo vekových kategóriách od 15. roka života a vernisáž pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), Národného osvetového centra (NOC) a Žitnoostrovského osvetového strediska (ŽOS) ako hlavného organizátora. Výstava diel potrvá do 7. júna.Ako uviedla riaditeľka ŽOS v Dunajskej Strede Jana Svetlovská, do súťaže sa tento rok prihlásilo 39 autorov so 104 prácami.dodala Svetlovská.Medzi účastníkmi súťaže boli dlhoročne aktívni umelci, ale aj nováčikovia. Dlhoročnými prispievateľmi sú Ľubomír Miča, Milan Čech, Jozef Pavlík, Gavar Ségár, Jaroslav Áč či Peter Végh, ktorého grafika s názvom Zamilovaní sa stala logom tohto ročníka, bola uverejnená na pozvánke, plagáte, diplome a titulnej strane katalógu. Z objavov tohto roka ide o Eriku Boros, Moniku Sabo, Zoltána Nagya alebo Margitu Kollerovú.ŽOS vydalo aj celofarebný katalóg s dvojjazyčným uvedením textov – slovensky a maďarsky a taktiež poskytlo dary do súťaže. V rámci slávnostného otvorenia výstavy sa konal tiež odborný seminár, ktorý viedol v maďarskom jazyku Béla Ferdics a v slovenskom jazyku predseda poroty Bohumír Bachratý.Bachratý uviedol, že v expozícii sú obsiahnuté mnohé smery i štýly a náročné umenie „zviditeľňovania neviditeľného“. Nachádzajú sa tu aj ornamenty a ich symbolika, v krajinárskych a figurálnych motívoch blízke a dôverne známe témy prostredia, krajiny i mesta, ale aj rodiny. Ďalej exotické témy – Afrika, ale aj filozofické „univerzum a vesmír“.Program začal vstupom hudobnej formácie základnej umeleckej školy z Dunajskej Stredy. Odborná porota pracovala pod vedením Bohumíra Bachratého s členmi Bélom Ferdicsom a Kornéliou Nagyovou – kunsthistoričkou, ktorá bola súčasne i komisárkou výstavy. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.