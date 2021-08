Pripomenuli si obete júlových povodní, konal sa pietny obrad v katedrále v Aachene

Nemeckí vládni predstavitelia, náboženskí lídri, záchranári a osoby, ktoré prežili extrémne júlové povodne v západnom Nemecku, si v sobotu pripomenuli obete živelnej pohromy.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) -Masívne povodne zasiahli západné Nemecko 14. a 15. júla. Vyžiadali si viac ako 180 mŕtvych.„Dnes myslíme na ľudí, ktorým povodne vzali všetko: ich domovy, ich majetok, ich spomienky, ich životné sny. My, celá krajina, stojíme pri vás ... My, celá krajina, s vami dnes smútime,“ vyjadril sa Steinmeier.Na obrade hovorili aj preživší a záchranári. Obyvateľka mesta Bad Neuenahr-Ahrweiler Renate Steffes uviedla, že „strašné zážitky“ z povodní otriasli jej životom a na opísanie toho, čo sa dialo, ťažko hľadá slová.Rečníci počas obradu pripomenuli dôležitosť uznať a pripomínať si straty, aby ľudia mohli napredovať vpred. Obnova a zotavenie sa podľa nich však bude istý čas trvať.Katolícky biskup a predseda nemeckej konferencie biskupov Georg Bätzing podľa svojich slov vidí v množstve ľudí, ktorí ponúkli pomoc postihnutým komunitám a ľuďom, „záblesk nádeje“.„Poľaviť zážitkom a vyrovnať sa so stratami a zraneniami trvá nejaký čas. Smútok za tými, ktorých sme stratili, si vyžaduje čas a na obnovu a začatie znova je potrebné neskutočné množstvo síl," skonštatoval.