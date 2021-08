Progresívne Slovensko predstavilo návrh zákona o životných partnerstvách, pomôcť by mohol aj LGBTI ľuďom (video)

Slovensko dlhodobo ingnoruje situáciu

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) v sobotu predstavila návrh zákona o životných partnerstvách. Informoval o tom riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva Predsedníčka strany Irena Bihariová priblížila, že cieľom navrhovanej právnej úpravy je dať všetkým párom na Slovensku, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo, možnosť právneho uznania ich zväzku.Tým by sa malo dosiahnuť zlepšenie ich životnej a právnej situácie a postavenia v spoločnosti, vrátane ich detí. Podotkla, že zahŕňa to tak aj heterosexuálne páry, ktoré z rôznych dôvodov nechcú uzavrieť manželstvo.Podľa nej Slovensko dlhodobo ignoruje situáciu dotknutých párov a tým udržuje právny a spoločenský stav, v dôsledku ktorého sú páry rovnakého pohlavia prehliadané, diskriminované a vystavené neprimeraným a neodôvodneným prekážkam.Autorka návrhu zákona Lucia Plaváková objasnila, že inštitút životného partnerstva bude otvorený všetkým párom, a to bez ohľadu na pohlavie osôb, ktoré pár tvoria. Doplnila, že návrh zákona nadväzuje na iniciatívu platformy Životné partnerstva, v rámci ktorej viac ako 40 mimovládnych organizácií od roku 2015 tento inštitút presadzuje.„Životné partnerstvo budú môcť uzatvoriť dve osoby staršie ako 18 rokov, a to bez ohľadu na ich pohlavie. Medzi partnermi vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré budú môcť vylúčiť spoločným vyhlásením. Návrh obsahuje aj právnu úpravu, ktorá umožní osvojenie životným partnerom alebo partnerkou rodiča maloletého dieťaťa, to je obdobne ako v prípade osôb v manželskom zväzku,“ vysvetlila.Medzi hlavné faktory podporujúce zavedenie inštitútu životného partnerstva na Slovensku patrí zabezpečenie dodržiavania minimálneho európskeho štandardu ľudských práv, pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia, zlepšenie života LGBTI ľudí a tiež aj pomoc párom odlišného pohlavia.Ďalším faktorom je aj to, že tento inštitút podľa výsledkov prieskumov agentúry Ako v roku 2019 a agentúry Focus v roku 2015 podporuje väčšina slovenskej spoločnosti, konkrétne 50,4 percenta v roku 2015 a 57 percent v roku 2019.Plaváková v návrhu zákona vidí aj potenciál zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní kvalifikovanej pracovnej sily, keďže neuznávanie rodinného stavu párov rovnakého pohlavia je bariérou pri voľnom pohybe pracovnej sily.Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Tomáš Valášek (PS) uviedol, že k predstaveniu tohto zákona ich motivovali dva dôvody. Jedným z nich je opätovné predloženie návrhu zákona na obmedzenie interrupcií a druhým dôvodom je, že niektorí koaliční poslanci predložili do NR SR deklaráciu na podporu menšín.„My ju samozrejme vítame, ale deklarácia nepomôže párom rovnakého pohlavia presvedčiť súd, aby sa mohli zdieľať o starostlivosť o deti. Deklarácia nepomôže ľuďom, ktorí po smrti partnera rovnakého pohlavia prídu o zdieľaný dom. Deklarácia nepomôže párom rovnakého pohlavia, keď v čase vážnej zdravotnej krízy zistia, že nemajú nárok ani len vedieť, či je ich partner alebo partnerka v poriadku,“ konštatoval.Vníma, že iba konkrétne kroky zlepšia postavenie zdaniteľných menšín. Preto verí, že tí poslanci, ktorí deklaráciu iniciovali podporia ich návrh a potvrdia tak, že svoje slová o podpore menšín myslia vážne.