Pripomienkovanie nového územného plánu Košíc bolo ukončené, mesto k nemu dostalo vyše 1 700 podnetov

2.10.2024 (SITA.sk) - Pripomienkovanie nového územného plánu Košíc bolo ukončené, mesto k nemu dostalo viac ako 1 700 pripomienok. Uviedol to primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) pre médiá. Väčšina z nich bola v elektronickej podobe. Posledná pripomienka podľa jeho slov prišla len niekoľko minút pred polnocou v posledný deň 30. septembra, keď bolo možné územný plán pripomienkovať (30. septembra).„V posledný deň ich prišlo viac ako 500,“ poznamenal. Doplnil, že pripomienky budú teraz vyhodnocovať, zmeny potrebujú taktiež odkonzultovať s príslušnými štátnymi inštitúciami.Predpokladá, že nový územný plán by mohlo mestské zastupiteľstvo schvaľovať v lete budúceho roka. „Je to moderný, digitalizovaný, najkvalitnejší územný plán, ktorý na Slovensku budeme mať,“ vyjadril sa.Záujem občanov o pripomienkovanie bol podľa košického primátora veľký. Poukázal tiež, že mesto zrealizovalo mnoho aktivít na to, aby občanom pripomienkovanie územného plánu priblížilo. Išlo napríklad o výstavy na magistráte aj na Hlavnej ulici, rodičov školopovinných detí oslovovali prostredníctvom portálu Edupage, rovnako oslovili aj podnikateľské subjekty.Na Magistráte mesta Košice bola zriadená aj študovňa k novému územnému plánu, ktorú navštívili viac ako tri stovky občanov. Primátor ocenil i spoluprácu so starostami mestských častí „Územný plán je vecou spoločenskej dohody, kde sa všetci máme dohodnúť, ako by naše mesto malo v budúcnosti vyzerať,“ dodal Polaček.Hlavný architekt mesta Petr Kropp tiež vyzdvihol záujem a participáciu občanov. Počas obdobia určeného na pripomienkovanie nového územného plánu sa mestu podarilo zorganizovať vyše 70 podujatí, ktoré boli určené na predstavenie územného plánu občanom.Išlo o 37 väčších stretnutí, ktoré zahŕňali napríklad päť oficiálnych prerokúvaní plánu, taktiež štyri „čaje o piatej“, ale aj dvoje potulky a 19 stretnutí s občanmi mestských častí, ktoré sa konali vo všetkých mestských častiach s výnimkou Luníka IX, Džungle a Pereša (Košice majú 22 mestských častí - pozn. SITA).Okrem toho sa konalo aj 35 menších stretnutí, napríklad s podnikateľmi, pamiatkármi, cirkvami, železnicami, ale aj s občianskymi združeniami či vlastníkmi väčších pozemkov.„Zmena územného plánu Košíc je obrovská ambícia,“ skonštatoval Polaček a poukázal na to, že územný plán má bezmála polstoročie. Mesto má záujem rozvíjať sa, zároveň nový územný plán kladie dôraz na to, aby bola metropola východu zelená.Rovnako sa zaoberá aj dopravou. Územný plán podľa primátora reaguje aj na novú legislatívu, metropola východu podľa neho má ambíciu byť lídrom v oblasti územného plánovania a chce byť i príkladom pre ďalšie samosprávy.Územný plán cieli, okrem iného, na efektívnosť obsluhy a prevádzky územia, taktiež na zvýšenie podielu plôch verejných parkov a pri riešení nových rozvojových území sa orientovať najmä na využitie kapacít existujúcej dopravnej a technickej infraštruktúry, bez potreby budovať novú. Dôraz kladie aj na dopravu či schopnosť mesta prispôsobiť sa negatívnym dopadom zmeny klímy