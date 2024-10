Vek odchodu do dôchodku sa v Česku postupne zvýši na 67 rokov

2.10.2024 (SITA.sk) - Vek odchodu do dôchodku v Českej republike by sa mal postupne zvýšiť na 67 rokov. Oznámil to v stredu v českom parlamente minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka . Informuje o tom spravodajský web TN.cz.Minister priznal, že dôchodková reforma je nepopulárna. „To, že dôchodkovú reformu potrebujeme, zaznieva 15 rokov," zdôraznil však Jurečka. „Každý rozumný človek uzná, že dôchodkovú reformu táto krajina potrebuje," dodal.Znižuje sa totiž pôrodnosť a zvyšuje sa priemerná doba dožitia, zároveň ľudia dlhšie študujú a neskôr nastupujú do práce. Bez zmien podľa ministra v budúcnosti môže mať krajina veľký problém. Dôchodkový systém je podľa jeho slov už teraz v mínuse.