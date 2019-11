Pripomienky k skvalitneniu výučby matematiky prerokujú

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 24. novembra (TASR) – Pripomienky ku Koncepcii skvalitnenia matematického vzdelávania v základných a stredných školách na Slovensku prerokuje pracovná skupina. Tá sa následne ku každej pripomienke vyjadrí, pričom tie prínosné budú zapracované do koncepcie. Pre TASR to potvrdil Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), ktorý pracuje na zlepšení matematického vzdelávania na školách.uviedol ŠPÚ. Išlo väčšinou o názorové pripomienky zo strany učiteľov, ako napríklad delenie tried, zvýšenie financií, Hejného metóda, ale aj o pripomienky technického charakteru zo strany Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.poznamenal ŠPÚ. Po zapracovaní pripomienok by mala byť koncepcia predložená ministerstvu školstva na schválenie.Ako uviedol ŠPÚ, zatiaľ nie je známe, či sa budú pripravovať koncepcie pre ďalšie vyučovacie predmety.doplnil ŠPÚ.ŠPÚ spustil na jeseň verejné pripomienkovanie dokumentu určeného na skvalitnenie matematického vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku. Hlavnými cieľmi koncepcie je zefektívniť edukačný proces na základných a stredných školách, zvýšiť kvalitu vyučovania matematiky zameranú na rozvíjanie matematického myslenia. Okrem toho tiež sledovať efektívnosť implementácie štátnych vzdelávacích programov, ale aj vzdelávacích štandardov z matematiky do školských vzdelávacích programov a do výchovno-vzdelávacieho procesu. Dokument mohla verejnosť pripomienkovať do 15. novembra.