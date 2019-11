Ravasz: ÚSVRK pracuje na prechode národných projektov do 2. fázy

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 24. novembra (TASR) – Najväčšou výzvou pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) v najbližšom období je zabezpečiť plynulý prechod do druhej fázy veľkých národných projektov v gescii úradu – Terénna sociálna práca a Komunitné centrá. Pre TASR to uviedol šéf úradu Ábel Ravasz (Most-Híd).uviedol o ambícii v prípade druhej fázy národných projektov. Upozornil takisto, že na konci novembra úrad zverejní každoročnú výzvu pre obce a neziskové organizácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, v ktorej ÚSVRK poskytuje prostriedky na menšie verejnoprospešné projekty.Ravasz uistil, že ani blížiaci sa termín parlamentných volieb nemá vplyv na prácu a nasadenie úradu.povedal. Netají, že by rád v práci a misii splnomocnenca pokračoval.uviedol.Ravasz je splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity od apríla 2016. V strane Most-Híd, ktorá ho nominovala, zastáva v súčasnosti post podpredsedu a bude kandidovať aj v budúcoročných parlamentných voľbách, na kandidátnej listine je na štvrtom mieste.