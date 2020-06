Pripomínanie 100. výročia Trianonu nemá byť jatrením starých rán, vyhlásil Korčok v Maďarsku

Dobrá spolupráca počas krízy

Prebrali mnoho ďalších otázok

Stretnutie s maďarskými Slovákmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pripomínanie 100. výročia Trianonu nemá byť jatrením starých rán, ale reflexia, poučenie a pohľad do budúcnosti na úrovni 21. storočia. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS ) na svojej prvej návšteve Maďarska.Šéf slovenskej diplomacie rokoval s maďarským ministrom zahraničných vecí a obchodu Péterom Szijjártóom. Diskutovali o koordinácii ďalšieho uvoľňovania cezhraničného pohybu v bilaterálnej, regionálnej či európskej rovine a tiež o novom rozpočte Európskej únie (EÚ) Korčokova návšteva sa konala dva dni pred 100. výročím podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, ktoré je v centre politického a spoločenského diania v Maďarsku. Táto historická téma preto nechýbala ani v rokovaniach.„V hodnotení významu a dôsledkov Trianonu sa môžeme líšiť. Je však dôležité, aby pripomínanie tohto výročia bolo citlivé, empatické, nevyvolávalo nedôveru a nebolo bremenom susedskej spolupráce. Jeho obsahom by nemal byť pohľad do minulosti a jatrenie starých rán, ale reflexia, poučenie a pohľad do budúcnosti na úrovni 21. storočia,“ povedal na margo Trianonu šéf slovenskej diplomacie.Minister si myslí, že Slovensko a Maďarsko malo v krízovej situácii dobre nastavenú spoluprácu, čo sa podľa neho potvrdilo aj pri repatriáciách slovenských občanov, ako aj pri postupnom otváraní hraničných priechodov a uvoľňovaní podmienok pri prekračovaní hraníc.Ministri tiež prediskutovali „široké spektrum“ otázok bilaterálnej spolupráce s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu a strategickú prepojiteľnosť v oblasti energetiky a dopravy.Taktiež posúdili projekty visegrádskej spolupráce a využitie príspevku vo výške troch miliónov eur, ktoré Visegrádska štvorka (V4) vyčlenila na iniciatívu Koronavirus Global Response.V diskusii o európskych témach dominoval návrh budúceho viacročného finančného rámca a programu na obnovu EÚ.„Slovensko víta tento ambiciózny návrh a hodnotí ho ako východisko pre európske riešenie ekonomických a sociálnych výziev vyvolaných pandémiou,“ uviedol v tejto súvislosti Korčok.Počas návštevy ho prijal aj predseda maďarského Národného zhromaždenia (parlamentu, pozn. SITA) László Kövér.Medzinárodná parlamentná spolupráca a aktuálne bilaterálne otázky boli témou aj v rokovaniach s predsedom zahraničného výboru maďarského parlamentu Zsoltom Némethom.Korčok sa stretol aj s predstaviteľmi Celoštátnej samosprávy Slovákov a Zväzu Slovákov v Maďarsku, s ktorými diskutoval o krajanskom živote a jeho potrebách. Informoval ich o zámeroch novej vlády v oblasti starostlivosti a spolupráce so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.