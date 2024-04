Príprava na MS 2024: Slováci prehrali v prvom zápase s Českom 2:4

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v prvom prípravnom zápase s Čechmi v Trenčíne 2:4. Hostia rozhodli o svojom triumfe už v úvodnej tretine, v ktorej strelili tri góly. Odveta "federálneho derby" je na programe v sobotu o 14.00 h v Bratislave.



Prvý gól domácich strelil v 23. minúte Andrej Kudrna, keď znížil na 1:3 po presných zásahoch Jakubov Vránu, Fleka a Matěja Stránského z prvej tretiny. Slováci odvolali brankára 3:53 minúty pred koncom, no do prázdnej bránky skóroval Libor Zábranský a gól Samuela Takáča už len skorigoval prehru. Tímy sa dohodli, že po zápase sa bez ohľadu na výsledok uskutočnia samostatné nájazdy, rozstrel sa skončil nerozhodne 2:2.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho v rámci prípravy na MS v Česku (od 10. do 26. mája) najprv zdolali Švajčiarov 3:0 a 5:3, v prvom zápase Nemecku prehrali 3:7, no v druhom nad domácimi zvíťazili 5:4 po predĺžení. V ďalšom bloku prípravy sa predstavia 3. mája v Žiline proti Poliakom a v generálke na šampionát ich 7. mája v Bratislave preverí výber USA.

Slovensko - Česko 2:4 (0:3, 1:0, 0:1)



Góly: 23. Kudrna (Sukeľ, Kollár), 59. Takáč (Kollár, Kašlík) - 13. Vrána (Ticháček, Kovařčík), 18. Flek (D. Špaček), 19. Stránský (Beránek), 57. Zábranský (Kovařčík). Rozhodovali: Hronský, Štefik - Durmis, D. Konc ml., vylúčenia: 4:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6150 divákov.



SR: Hlavaj - Bučko, Ivan, Grman, Bačik, Gachulinec, Golian, Brincko, Petrovický - Lantoši, Cingel, Baláž - Cehlárik, Sukeľ, Kudrna - Okuliar, Tamáši, Faško-Rudáš - Kašlík, Kollár, Takáč - Petrovský



ČR: Klimeš - Zábranský, Kempný, D. Špaček, Krejčík, Pyrochta, Ticháček, Šustr, Ščotka - Kaše, M. Špaček, Červenka - Chlapík, Tomášek, Vrána - Flek, Kovařčík, Lenc - Stránský, Filippi, Beránek

Prvú väčšiu šancu mal Kovařčík, v 3. minúte sa na druhej strane natlačil pred bránku Baláž, ale minul. Česi si následne vypracovali tlak vďaka presilovke, väčšie príležitosti ale neprišli. Od 7. minúty si zahrali v početnej výhode aj Slováci a mohli ísť do vedenia. Strela Cehlárika však skončila len na bránkovej konštrukcii. V 11. minúte išiel na trestnú Cingel a hostia presilovku využili štyri sekundy pred koncom. Vrána sa dostal do nájazdu a trafil k ľavej žŕdke. Chvíľu na to mohlo byť 1:1, keď Lantoši na pravom krídle pripravil tutovku pre Cingela, no ten nedostal puk za Klimeša. Veľkú šancu nevyužil ani Petrovský, Česi svoje naopak áno a do prestávky pridali ešte dva góly. Najprv sa medzi trojicou brániacich hráčov presadil Flek a v 19. minúte opäť nedôrazne bránený Stránský.



Domáci odštartovali druhé dejstvo dohrávanou početnou výhodou, nevyužili ju, no vzápätí prišla ďalšia a v nej sa už dokázali presadiť. Sukeľ našiel prihrávkou spoza bránky Kudrnu a ten poslal puk do pravej časti bránky - 1:3. Útočník Litvínova mohol v 27. minúte pridať aj druhý gól, no jeho krížna strela z ľavej strany skončila na hornej žŕdke. Česi zatlačili počas ďalšej presilovky, no Hlavaj si so spŕškou striel poradil. V 34. minúte sa domáci dostali do brejku, ale Balážova strela nemala presnosť. Ďalšie rodiace sa prečíslenie zastavil ofsajd. V 38. minúte sa natlačil pred Hlavaja Chlapík, no už nestihol presnejšie zakončiť. V závere predviedli peknú kombináciu obrancovia Bačik s Grmanom, ale druhý menovaný trafil len do stredu bránky.



Slováci sa v tretej časti snažili vytvoriť si tlak, ale robili príliš veľa chýb v rozohrávke a mali problémy dostať sa z vlastného pásma. V 47. minúte bol v dobrej pozícii Lantoši, no minul a pokus Faška-Rudáša Klimeša neprekvapil. Slováci sa v 49. minúte pripravili o presilovku, keďže Faško-Rudáš ihneď po buly posunul puk rukou a dostal dve minúty za zdržovanie. Pokračovalo sa tak 5 na 5. V 52. minúte predviedol svoju rýchlosť Kašlík, ktorý po ľavej strane prešiel z vlastného pásma až pred Klimeš a tesne minul. V 55. minúte mu to nevyšlo ani z druhej strany, keď sa šikovne natlačil pred bránku. Slováci odvolali Hlavaja necelé štyri minúty pred koncom, no v 57. minúte rozhodol do prázdnej bránky Zábranský - 1:4. V závere ešte znížil Takáč.



