Príprava na MS 2025: Neúspešná premiéra Országha, Slováci prehrali v Švajčiarsku

Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do záverečného bloku prípravy MS 2025 prehrou. Slováci v úvodnom dueli dvojzápasu vo švajčiarskom Herisau podľahli domácemu výberu 3:4 po predĺžení a prehrali prvýkrát po sérii 10 víťazstiev. Neúspešnú premiéru na slovenskej striedačke má za sebou Vladimír Országh, ktorý na poste hlavného trénera nahradil zo zdravotných dôvodov absentujúceho Kanaďana Craiga Ramsayho. Ďalší súboj proti Švajčiarom je na programe v piatok od 19.45 h.



Debut v národnom A-tíme absolvovala hneď štvorica hráčov. Traja s klubovou príslušnosťou k Dukle Trenčín (Andrej Krajčovič, Matúš Hlaváč, Michal Laurenčík) a bývalý reprezentant do 20 rokov Libor Nemec hrajúci v americkej univerzitnej súťaži NCAA. Prvýkrát od svetového šampionátu v roku 2022 sa v bránke predstavil Patrik Rybár.



Slovákov čakajú okrem duelov proti „helvétom“ aj ďalšie tri dvojzápasy. Počas budúceho týždňa (16. a 17. apríla) sa v Piešťanoch stretnú s Nemeckom. O týždeň neskôr (24. a 25. apríla) si zmerajú sily v Porube s úradujúcimi majstrami sveta Čechmi. Prípravu na šampionát vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu uzavrú dvoma domácimi súbojmi s Francúzmi vo Zvolene (2. a 3. mája).

prípravný zápas MS 2025:



Švajčiarsko - Slovensko 4:3 po predĺžení (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 25. Marchon (Karrer, Moy), 37. Senteler (Karrer), 48. Simion (Senteler), 63. Rohrbach (Moy, Chanton) - 4. Kašlík (Lantoši), 31. Minárik (Čajkovič, Kukuča), 46. Kašlík (Krištof). Rozhodcovia: Hürlimann, Hungerbühler - Urfer, Humair (všetci Švajč.) vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2056 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Dionicio, Geisser, Karrer, Berni, Baragano, Chanton, Wüthrich, Johnson - Simion, Senteler, Lehmann - Rohrbach, Moy, Marchon - Fazzini, Bader, Biasca - Miranda, Taibel, Ritzmann



Slovensko: Rybár - Žiak, Ivan, Laurenčík, Hlaváč, Romaňák, Petrovický, Královič, Golian - Lantoši, Krištof, Kašlík - Čajkovič, Minárik, Nemec - Faško-Rudáš, Roman, Hrehorčák - Kukuča, Petrovský, Krajčovič

Slováci sa presadili zo svojej prvej šance v zápase. Po dobrom forčekingu získal puk Lantoši a po jeho presnej prihrávke otvoril skóre Kašlík. Slovenský výber mal dobrý štart do duelu, favoritovi príliš veľa v prvej polovici tretiny nedovolil. V závere dejstva sa však „helvétom“ darilo rozbíjať kompaktný defenzívny tvar hostí, no bez gólového efektu.



Švajčiari preniesli aktivitu do úvodu prostrednej časti hry. Z tlaku dokázali vyťažiť vyrovnávajúci gól po tom, čo strelu Karrera telom nasmeroval do bránky Marchon. Slováci reagovali v polovici zápasu, keď sa strelecky presadil v prvej presilovej hre Minárik. Na opačnej strane podržal svoj tím Rybár, ktorý zneškodnil únik Mirandu. Slováci vedenie neudržali a v 37. minúte inkasovali pri avizovanom vylúčení z hokejky Sentelera - 2:2.



Slováci viedli aj tretíkrát v zápase, keď v 46. minúte v strednom pásme dobre zapracoval a získal puk Krištof. Posunul ho na voľného Kašlíka a ten pridal druhý presný zásah v stretnutí. Vedenie hosťujúceho tímu však trvalo iba 70 sekúnd a vyrovnať dokázal Simion. Duel dospel do predĺženia, v ktorom pri hre troch proti trom rozhodol Rohrbach.