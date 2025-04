Zvolen vyhral v Košiciach 3:0 v semifinále TEL, v sérii znížil na 2:3

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili na ľade HC Košice 3:0 v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. Šiesty zápas je na programe v sobotu 12. apríla vo Zvolene.





Hostia išli do vedenia v 12. minúte, keď chybu Košičanov vo vlastnej presilovke potrestal Matej Macek. Zvolenu sa počas celého zápasu darilo nepúšťať Košičanov do vyložených šancí a sami hrozili z protiútokov. Hostia boli v druhej tretine blízko k dvojgólovému náskoku, no presný zásah Kylea Olsona neplatil pre ofsajd. Košičania sa v závere dostali k hre bez brankára, no David Keefer do prázdnej bránky potvrdil triumf hostí. Tí ešte zvýšili svoj náskok počas pokračujúcej hry domácich so šiestimi korčuliarmi, keď sa presadil Marcinek.

semifinále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 12. Macek (Viedenský), 58. Keefer (Zuzin), 60. Marcinek (Zuzin). Rozhodcovia: Snášel, Crman - Durmis, Stanzel, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 6151 divákov.



/stav série: 3:2/



Košice: Janus - Teves, Rosandič, Šedivý, Gildon, Ferenc, Deyl - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Krivošík, Chovan, Mikúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Martel, Zigo, Archambault -



Zvolen: Kantor - Brejčák, Halbert, Pišoja, Beňo, Bindulis, Kobolka, Sládok - Hecl, Olson, Zuzin - Macek, Viedenský, L. Lunter - Kudrna, Rapuzzi, Keefer - Marcinek, Fekiač, Jakúbek



hlasy :



Dan Ceman, tréner HC Košice: „Napriek tomu, že Zvolen by mal cítiť tlak, sa zdalo, že si ho viac uvedomujeme my. V prvej tretine to bolo z našej strany napäté a nesúrodé. Nešli nám presilovky, dokonca sme v jednej z nich aj inkasovali. Zvolen výborne bránil a my sme sa nevedeli presadiť a dostať sa do šancí. V ďalšom zápase sa musíme dostať k našej hre. Dôležité bude, aby sme sa snažili o tzv. škaredé góly a tlačili sa k bránke.“



Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: „Vedeli sme, že máme nôž pod krkom a chceli sme zdramatizovať sériu. Naviedli sme chlapcov k tomu, aby verili vo svoje sily a neskladali zbrane. To sa nám aj podarilo. Všetci, od brankára až po posledného hráča, hrali veľmi zodpovedne. Vychádzali nám veci, o ktorých sme si hovorili. Košiciam sme to sťažili tým, že sme prehusťovali stredné pásmo. Na tento zápas sme sa zodpovedne pripravili. Našťastie sme strelili prvý gól, čím sa Košice dostali do nepohody. Nám sa hra darila. Košice síce ukázali svoju silu, ale ubránili sme sa tlaku. Aj v ďalšom zápase chceme pokračovať v takomto výkone.“