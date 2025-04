Príprava na MS 2025: Pred Piešťanmi pribudli Sukeľ, Takáč a Koch, vypadol Petrovský

V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie pre druhý týždeň prípravy na MS 2025 nastalo niekoľko zmien. Na Kaufland Challenge v Piešťanoch v dvojzápase proti Nemecku sa nepredstaví útočník Servác Petrovský, z boja o šampionát ho vyradilo zranenie. Do tímu naopak pribudnú obranca Patrik Koch a duo útočníkov Matúš Sukeľ a Samuel Takáč. Od pondelka 14. apríla doplnia trénerský štáb Peter Frühauf s Jánom Pardavým. Informoval o tom oficiálny portál zväzu hockeyslovakia.sk.





aktualizovaný káder SR pre Kaufland Challenge v Piešťanoch:

Slováci majú za sebou prvý týždeň prípravy na MS. Jeho súčasťou boli dva súboje vo švajčiarskom Herisau proti domácemu výberu, z ktorých odišli v pozícii zdolaného tímu. V prvom stretnutí podľahli „helvétom“ 3:4 po predĺžení, v druhom po góle do prázdnej bránky 3:5. Vedenie reprezentácie spolu s trénerským štábom urobilo po úvodnom týždni prvé zmeny v zostave. „Káder sa obmení minimálne. Nepokračuje s nami zranený Servác Petrovský. Prídu však dvaja noví útočníci Matúš Sukeľ so Samuelom Takáčom. Pridá sa k nám aj obranca Paťo Koch, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia. Bude sa s nami pripravovať a uvidíme, či nastúpi do zápasu,“ povedal pre hockeyslovakia.sk generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Pri tvorbe nominačného zoznamu na štvordňový kemp do Piešťan a prípravný dvojzápas proti Nemecku vychádzali tréneri aj z vývoja semifinálových sérií play off doma i v Česku. Koncom týždňa im bola k dispozícii trojica reprezentantov z Hradca Králové, ktorý v boji o finále nestačil na Pardubice. Ide o brankára Stanislava Škorvánka, obrancu Dávida Mudráka a útočníka Alexa Tamášiho. „Dáme im voľno tento týždeň, budeme však s nimi hovoriť. Je dosť pravdepodobné, že niektoré z týchto mien sa pridajú k nám v tom nasledujúcom týždni,“ ozrejmil Šatan.S koncom Hradca Králové sa skončili klubové povinnosti aj pre kmeňového asistenta pri reprezentácii Petra Frühaufa. Rovnaký osud postretol aj Jána Pardavého, ktorého Zlín prehral vo finále druhej najvyššej českej súťaže s Duklou Jihlava. Počas budúceho týždňa sa pridajú k dočasnému hlavnému trénerovi Vladimírovi Országhovi. Nahradia duo Ivan Feneš a Martin Štrbák, ktoré cestuje s národným tímom do 20 rokov na turnaj do Fínska. „Aj keď sme obom želali, aby mali čo najdlhšiu a čo najúspešnejšiu sezónu, v tejto chvíli sme radi, že doplnia náš trénerský štáb a budú s nami pokračovať ďalej v príprave tak, ako to bolo v minulosti a ako sme boli na nich zvyknutí,“ dodal Šatan na margo Frühaufa s Pardavým.



brankári: Filip Belányi (HK Poprad), Adam Húska (HC Lugano/Švaj.), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL)



obrancovia: Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Michal Laurenčík (HK Dukla Trenčín), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Rysy Spišská Nová Ves)



útočníci: Maxim Čajkovič (VERVA Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR), Andrej Krajčovič (HK Dukla Trenčín), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj.), Andrej Kukuča (HC’05 MONACObet Banská Bystrica), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Libor Nemec (U-Mass Lowell/NCAA), Miloš Roman (Oceláři Třinec/ČR), Matúš Sukeľ (VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava)







Realizačný tím:



Miroslav Šatan (generálny manažér)



Zuzana Chrenková (manažérka)



Vladimír Országh (hlavný tréner),



Peter Frühauf, Ján Pardavý (asistenti trénera)



Ján Lašák (tréner brankárov)



Igor Andrejkovič (videotréner)



Pavol Lauko (lekár)



Vladimír Čavojec, Martin Babják (fyzioterapeuti)



Juraj Stopka, Marek Jenčík (kustódi)



Tomáš Kyselica (mediálny manažér)