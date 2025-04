F1: Oscar Piastri triumfoval v Bahrajne, líder je naďalej Norris

Austrálčan Oscar Piastri z tímu McLaren zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Bahrajnu, štvrtom podujatí tohtoročného seriálu MS F1. Za svojím druhým triumfom v sezóne prišiel spôsobom štart - cieľ. Na pódiu ho doplnil Briti - George Russell na Mercedese a tímový kolega Lando Norris.



Pre Piastriho to bolo štvrté víťazstvo a 13. pódiové umiestnenie v kariére. Dosiahol ho na svojej jubilejnej 50. veľkej cene. Na čele priebežného poradia zostal Norris.



Víťaz kvalifikácie Piastri zvládol štart, hoci Leclerc i Russell na neho okamžite vyvinuli tlak. V štartovom poli došlo k viacerým tesným súbojom, ktoré však nevyústili do kolízie. Najväčší posun zo štartovacej pozície dosiahol pôvodne posledný Bearman, ktorý sa v prvom kole posunul o päť miest. V úvodných kolách boli na čelných pozíciách tesné odstupy na rozhraní DRS. Na tretie miesto sa posunul Norris, ktorý však neskôr dostal päťsekundovú penalizáciu za predčasný posun na štarte. Verstappen, ktorý sa pohyboval v závere prvej desiatky, sa sťažoval na brzdy a v 25. kole sa pred neho dostal Hamilton. Ten mal rýchlosť a v krátkom slede dostal za seba viacerých konkurentov a posunul sa na šieste miesto. V rovnakom kole uspel aj Hamiltonov tímový kolega Leclerc, ktorý sa dostal cez Norrisa na tretie miesto.



Pre úlomky na trati prišlo v 32. kole na trať safety car. Líder Piatri pohodlne prezul na žltú zmes a napodobnili ho aj ďalší. Austrálčan reštartoval preteky v 36. kole a popri viacerých súbojoch zaujali Hamilton s Norrisom, ktorý si dvakrát vymenili pozície. Prvé miesto si držal Piastri pred Russellom a Leclercom. V 46. kole odstúpil Sainz, ktorý mal dieru v bočnej strane monopostu a dostal 10-sekundovú penalizáciu za vytlačenie Cunodu z trate. McLaren zamieril za dvojitým pódiom v 52. kole, keď sa Norris v zákrute dostal pred Leclerca. V záverečnom kole si trúfol aj na Russella, ale manéver z vonkajšej strany zákruty mu nevyšiel.

hlasy (zdroj: Nova Sport):



Oscar Piastri, víťaz: „Máme za sebou fantastický víkend a dnes sme ho uzavreli po tom, čo celý tím odviedol výbornú prácu. Dnešný deň sme zvládli aj vďaka tomu, že sme zvolili správne pneumatiky.”



George Russell, 2. miesto: „Všetko som mal pod kontrolou, no odrazu mi začal zlyhávať brzdový systém. Na konci to bolo poriadne stresujúce. Nefungoval mi pedál, ktorý sa buď prepadával, alebo bol krátky. Ak by bolo ešte jedno kolo, asi by sa Lando (Norris) dostal predo mňa. Oscar dnes jazdil vlastnú ligu a gratulujem mu k triumfu. My máme za sebou tri pódiové umiestenia zo štyroch pretekov, čo je tiež dobrý výsledok.”



Lando Norris, 3. miesto: „Nemyslím si, že som bol na štarte vpredu. Celkovo to boli zaujímavé preteky s množstvom manévrov. Som sklamaný z toho, že sme nezískali double. Aj tak to však prinieslo nášmu tímu viaceré pozitíva. V závere som sa snažil o druhé miesto, no George (Russell) mal niečo našetrené a udržal si pozíciu.“

VC Bahrajnu (57 kôl, 1 kolo: 5,412 km, celkovo: 308,2 km):



1. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 1:35:39,435 h, 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +15,499 s, 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +16,273, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +19,679, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +27,993, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +34,395, 7. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +36,002, 8. Esteban Ocon (Fr./Haas) +44,244, 9. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +45,061, 10. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +47,594, 11. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +48,016, 12. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams), 13. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +53,472, 14. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +56,314, 15. Jack Doohan (Aus./Alpine) +57,806, 16. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:00,340 min., 17. Liam Lawson (Aus./Red Bull) +1:04,435, 18. Lance Stroll (Šp./Aston Martin) +1:05,489, 19. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +1:06,872



nedokončil: Carlos Sainz (Williams)

priebežné poradie (po 4 z 24 pretekov):



1. Norris 77 bodov, 2. Piastri 74, 3. Verstappen 69, 4. Russell 63, 5. Leclerc 32, 6. Antonelli 30, 7. Hamilton 25, 8. Albon 18, 9. Ocon 14, 10. Stroll 10, 11. Hülkenberg 6, 12. Gasly 6, 13. Bearman 6, 14. Cunoda 5, 15. Hadjar 4, 16. Sainz 1, 17. Lawson 0, 18. Bortoleto 0, 19. Doohan 0, 20. Alonso 0

Pohár konštruktérov:



1. McLaren 151 bodov, 2. Mercedes 93, 3. Red Bull 71, 4. Ferrari 57, 5. Haas 20, 6. Williams 19, 7. Aston Martin 10, 8. Racing Bulls 7, 9. Kick Sauber 6, 10. Alpine 6