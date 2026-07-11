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Pripravení na teplo? 5 látok, ktoré sú ideálne pre teplé dni
Módne štýly, farby a detaily vám dodajú pocit sebavedomia a profesionality.
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Letné lekárske oblečenie Sunrise Uniforms vás podporujú v práci a reagujú na vaše individuálne potreby v oblasti štýlu.
V stručnosti:
- Teplo a intenzívne pracovné tempo majú negatívny vplyv na pohodu zdravotníckeho personálu. Správne zvolené lekárske oblečenie – ľahká, priedušná a vhodná do letných podmienok – skutočne podporuje dennú efektivitu a pohodlie.
- Bavlna s elastanom, Coolmax, zmesi ľanu a viskóza zaručujú priedušnosť, pružnosť a odolnosť voči častému praniu. Letné tkaniny sú funkčné a pohodlné aj počas najteplejších zmien.
Práca v letnom rytme – ako ovplyvňuje teplo každodennú prácu v zdravotníctve?
V lete sa mení nielen počasie, ale aj rytmus mnohých pracovísk. Stúpajúce teploty a dusné miestnosti často znamenajú väčšiu únavu, zníženú koncentráciu a rýchlejšie prehrievanie tela. V takýchto podmienkach nie je výber pracovného ošatenia len otázkou estetiky – stáva sa skutočnou oporou v každodennej práci. Preto na stránke Uniformshop.sk nájdete široký výber modelov navrhnutých s ohľadom na letné mesiace, vrátane sezónnych noviniek, ktoré využívajú inovatívne materiály a strihy, ktoré sa perfektne hodia do teplých podmienok.
Je dôležité si uvedomiť, že letné lekárske oblečenie dnes nie je len pracovným nástrojom, ale aj formou sebavyjadrenia. Venujeme pozornosť nielen pohodliu a funkčnosti, ale aj vzhľadu zdravotníckeho oblečenia – ich strihu, farbe a detailom. Letné kolekcie, najmä tie od Sunrise Uniforms, kombinujú všetky tieto prvky premysleným spôsobom. Sú navrhnuté s ohľadom na realitu práce v zdravotníctve a inšpirované každodennými módnymi trendmi, vďaka čomu sa v nich budete cítiť sebavedome a uvoľnene bez ohľadu na teplotu. To vám umožní sústrediť sa na to najdôležitejšie, na svojich pacientov, bez toho, aby vás rozptyľovalo nepohodlné oblečenie.
Spoznajte 5 látok, ktoré stojí za zváženie pri zostavovaní letného šatníka:
- Bavlna (s pridaným elastanom alebo polyesterom)
Klasika v oblasti zdravotníckeho oblečenia; prírodná a priedušná bavlna zaručuje tepelný komfort a v kombinácii s elastanom získava pružnosť a odolnosť. Na stránke Uniformshop.sk nájdete mnoho modelov z rady Sunrise Uniforms, ktoré ponúkajú dokonalú rovnováhu medzi prirodzenosťou a funkčnosťou – najmä v najnovších letných kolekciách.
- Technické tkaniny – mikrostretch, stretch-fit, coolmax
Syntetické materiály určené pre vysokú fyzickú aktivitu: rýchloschnúce, pružné a priedušné – ideálne pre prácu v pohybe. V tejto sezóne spoločnosť Sunrise Uniforms predstavila nové modely, v ktorých sa používajú tieto typy pokrokových tkanín – osobitnú pozornosť si zaslúžia kolekcie s prímesou Coolmaxu, ktorý pomáha odvádzať vlhkosť a regulovať telesnú teplotu.
- Zmesi ľanu a prírodných vlákien
Ľan je voľbou pre tých, ktorí ocenia maximálnu priedušnosť a kontakt s pokožkou. Hoci čistý ľan môže byť náladový, moderné ľanové zmesi dostupné v Sunrise Uniforms kombinujú priedušnosť s odolnosťou a pohodlím. Je to perfektná voľba pre tých, ktorí nechcú robiť kompromisy medzi pohodlím a vzhľadom.
- Viskóza – ľahká, mäkká a priedušná
Viskóza je ideálna na zdravotnícke oblečenie na leto – udržiava vás v chlade, dýcha a krásne splýva. Nové produkty od Sunrise Uniforms ju využívajú v ľahších blúzkách a tunikách, ktoré zaujmú nielen svojou funkčnosťou, ale aj jemným strihom a farbami zodpovedajúcimi letnej sezóne. Je to ideálna tkanina na službu v dusných miestnostiach a kanceláriách.
- Technický polyester – ľahký a odolný
Vysoko kvalitný polyester, najmä v strečových zmesiach, je ideálny na letné nosenie. Je odolný voči častému praniu, rýchlo schne a zachováva si svoj pôvodný tvar. Značka Sunrise Uniforms ho používa v mnohých dizajnoch pracovných odevov, ktoré si zachovávajú svoj svieži vzhľad a pohodlie aj pri každodennom používaní – dokonca aj keď je vonku 30 stupňov.
Zdravotnícke oblečenie, ktorá vám vyhovuje
Zdravotnícke oblečenie na leto nemožno vyberať náhodne. Dobre zvolené zdravotnícke oblečenie má priamy vplyv na pohodu, efektivitu a bezpečnosť pri práci. Vysoké teploty, stres a tempo práce kladú na telo veľké nároky, preto stojí za to dbať na každý detail, ktorý môže zlepšiť každodenný komfort. Značka Sunrise Uniforms, dostupná na Uniformshop.sk, reaguje na tieto potreby ponukou dobre navrhnutých kolekcií vyrobených z rôznych materiálov – od tých najprirodzenejších po technologicky najvyspelejšie – všetky prispôsobené rôznym typom postáv, špecializáciám a pracovným podmienkam.
Čas na príjemné zmeny!
Leto nemusí znamenať nepohodlie pri práci. Výberom správnej látky a dobre navrhnutého strihu si môžete zaistiť pohodlie, voľnosť pohybu a dobrú náladu – aj v tých najteplejších dňoch. Na stránke Uniformshop.sk nájdete široký výber modelov z novej kolekcie Sunrise Uniforms, ktoré boli navrhnuté pre prácu v teplých podmienkach. Bavlna, streč, ľan, viskóza – vyberte si to, čo vám najviac vyhovuje, a vyskúšajte nové produkty, ktoré na vás už čakajú na webovej stránke!
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