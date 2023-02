Prípravné práce na rekonštrukciu kúpeľov Grössling v Bratislave pokračujú, dolaďujú sa aj detaily ich budúcej podoby

Plánujú obnoviť suchú saunu

Bazén s otvorenou strechou

21.2.2023 (SITA.sk) - Bratislava pokračuje v prípravných prácach na rekonštrukciu kúpeľov Grössling v Starom Meste.Ako informuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) na sociálnej sieti, obnova kúpeľov prinesie okrem vnútorných bazénov, kaviarne, knižnice a priestoru pre deti, aj vonkajší bazén a sauny priamo v centre mesta.„Kým v interiéri Grösslingu pokračujú prípravné práce na rekonštrukciu, s architektmi z ateliéru OPPS architettura spresňujeme detaily budúcej podoby mestských kúpeľov," uvádza MIB s tým, že okrem architektúry dbajú aj na funkčné využitie kúpeľov.V zóne so sedacími a plaveckým bazénom plánujú obnoviť suchú saunu. „Takýto typ sauny v podobe teplovzdušnej komory sa tu nachádzal aj v roku 1895," priblížil MIB.Dispozícia suchej sauny je navrhnutá tak, aby kopírovala pozíciu svetlíka, vďaka čomu bude do nej prúdiť denné svetlo. V blízkosti sedacích bazénov bude umiestnený parný kúpeľ.„To umožní, aby návštevníci absolvovali okruh, keď sa najprv okúpu v bazénoch s 35, 38 a 40-stupňovou vodou a budú pokračovať do parného kúpeľa so 48-stupňovou parou," dodáva MIB. Potom má nasledovať sprcha alebo ochladzovací bazén.Aj priestor parného kúpeľa je navrhnutý tak, aby kopíroval pozíciu pôvodného svetlíka. „Architekti tu navyše navrhli zavesený oblúkový podhľad, vďaka čomu bude svetlo od svetlíka prechádzať po obvode sauny," vysvetľuje MIB.Vonkajší bazén architekti navrhli podľa konceptu starých rímskych kúpeľov a bazén bude mať otvorenú strechu nad vodnou plochou.„Skleník nad priestorom okolo bazéna prispeje k vytvoreniu uzavretého miesta, ktoré nebude rušené vonkajším svetom, a tiež umožní, aby návštevníci mohli tráviť čas na čerstvom vzduchu aj počas dažďa," dodáva MIB.