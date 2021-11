Pripravte deťom oblečenie na zimu

Zimné oblečenie pre deti a jeho výber nemusí byť vždy ťažkým orieškom. Stačí, ak viete, ako na to. Aké oblečenie pre deti na zimu pripraviť a bez čoho sa nezaobídete?

S príchodom chladnejších dní sa mení aj detské oblečenie pre pobyt vonku. Dôležité je, aby bolo dieťatko či bábätko v teple a suchu a tiež chránené pred vetrom. Dobrou voľbou pri obliekaní detičiek v zime je vrstvenie. Oblečenie pre deti na zimu a jeho výber sa samozrejme odvíja aj od veku dieťatka. Pozrime sa spoločne na to, čo je zimnou nevyhnutnosťou pri zimnom obliekaní bábätiek ale aj starších detí.

Zimné oblečenie pre bábätká

Aj keď je vonku chladno, bábätko potrebuje čerstvý vzduch aj v zime. Nemusíte sa obávať, že by bábätko prechladlo. Stačí vedieť, ako vybrať správne oblečenie pre bábätká do zimných dní. Keďže sa dieťatko v kočiari takmer vôbec nehýbe, potrebuje byť v teple. Základom je teda spodná bielizeň a nezabudnite ani na hrejivé detské pančuchy. Základom zimného oblečenia pre bábätká je vrstvenie. Prvá vrstva by mala zahŕňať bavlnené body alebo tričko s dlhým rukávom, plienku, detské pančuchy a ponožky. Druhá vrstva sú legíny alebo tepláky, svetrík alebo mikina a zimný overal. Treťou vrstvou je zimná kombinéza, teplá a hrejivá čiapka a rukavice. K zimným prechádzkam v kočiari neodmysliteľne patrí aj teplý fusak.

Zimné oblečenie pre deti od 1 do 2 rokov

Aj pri detičkách od jedného do dvoch rokov sa odporúča obliekanie pomocou vrstvenia. Okrem spomínaných kúskov oblečenia, ako sú detské pančuchy, tričko s dlhým rukávom, svetrík či pulóver, tepláky či nohavice a zimný overal, by ste nemali tiež zabúdať na kombinézu prípadne otepľovačky s vetrovkou.

Zimné oblečenie pre deti od 2 do 3 rokov

V tomto veku sa už detičky aj viac hýbu, a tak je tomu dobré prispôsobiť aj zimné oblečenie. V šatníku by nemali chýbať zimné detské pančuchy, bavlnené tielka, nátelníky s dlhým rukávom, tričká s dlhým rukávom, mikiny, svetre ale aj otepľovačky a zimné bundy. V tomto veku je praktickejším riešením zvoliť otepľovačky a zimnú bundu než kombinézu, už len minimálne z toho dôvodu, že uľahčujú dieťatku chodiť na toaletu.

Pri veľmi nízkych teplotách môžete staviť na termo spodnú bielizeň. Termo oblečenie totiž vytvára tepelnú vrstvu na tele a taktiež má funkciu odstraňovania vlhkosti. Tak bude vaše dieťatko v suchu a teple aj počas tých mrazivejších dní. Termo oblečenie je tiež skvelým riešením, ak sa rozhodnete vybrať na dlhší čas do zimnej prírody, prípadne na lyžovačku či sánkovačku s vašimi detičkami.

Ak vyberáte zimné oblečenie pre deti či oblečenie pre bábätká, mali by ste mať na pamäti, že najväčšie straty tepla sú na hlave, rukách a nohách. Preto hrejivé detské pančuchy, rukavice a čiapka sú veľmi dôležitou súčasťou zimného detského šatníka. A malý tip na záver – ak sa chystáte na prechádzku či pobyt vonku počas zimy, najprv sa oblečte vy a až potom oblečte vaše dieťatko, aby nešlo von spotené.