Trápi vás bedrový kĺb? Nečakajte na koniec pandémie a dajte sa vyšetriť čo najskôr

2.11.2021 (Webnoviny.sk) -Ochorenia bedrových kĺbov majú rôzne príčiny, často sa začnú po úrazoch alebo dlhodobým preťažovaním. Mnohé vznikajú aj ako sekundárny dôsledok iného vrodeného ochorenia, zápalu alebo po úrazových zmenách kĺbu. Pandémia však ovplyvnila nie len štátne, ale aj súkromné nemocnice. Napríklad v špecializovanej ortopedickej nemocnici sa čakacie doby, ktoré boli len niekoľko dní, výrazne predĺžili: "Tým, že väčšina nemocníc funguje v neštandardnom režime, evidujeme aj my zvýšený záujem zo strany pacientov. Aktuálne sa na ambulantné vyšetrenie, ale aj operáciu, čaká dva až tri mesiace", ozrejmuje riaditeľ Clinica Orthopedica, Ing. Martin Kučera.Pri názve súkromná nemocnica si mnoho pacientov predstaví, že za operáciu v takomto zdravotníckom zariadení bude musieť z vlastného vrecka doplácať tisíce eur. Nie je to však pravda. Špecializovaná ortopedická nemocnica Clinica Orthopedica spolupracuje s poisťovňami a konkrétne Union zdravotná poisťovňa plne hradí všetky vyšetrenia a výkony. "Za operáciu, výmenu bedrového alebo kolenného kĺbu, pacient nedopláca, je plne hradená prostredníctvom verejného zdravotného poistenia", dopĺňa Ing. Martin Kučera.Keď má pacient bolesti bedrových kĺbov, neznamená to automaticky, že musí podstúpiť výmenu. Táto náročná operácia je poslednou možnosťou, keď nepomôžu vykonané konzervatívne liečebné postupy. "Je dobré, keď sa pacient pri prvotných ťažkostiach rozhodne podstúpiť vyšetrenie a môžeme začať najskôr s konzervatívnymi liečebnými postupmi, to znamená s cvičením, medikamentóznou liečbou, obstrekmi, rehabilitačnými technikami, následne môžeme vykonať artroskopiu, teda prezrieť kĺb kamerou a keď vyčerpáme všetky spomínané možnosti a pacientovi sa neuľaví, vtedy môžeme po konzultácii s pacientom pristúpiť k výmene bedrového kĺbu", vysvetľuje MUDr. Tomáš Jakubík, ortopéd z Clinica Orthopedica.Po operácii bedrového kĺbu nastáva obdobie rekonvalescencie a samozrejme rehabilitácie. Až do prepustenia do domácej liečby navštevuje pacienta na izbe fyzioterapeut trikrát denne. Po prepustení ponúka nemocnica okrem ambulantnej rehabilitácie ďalšiu možnosť. "Od roku 2019 sme priamo v budove na našom poschodí otvorili nové lôžkové zdravotnícke zariadenie SPINE CLINIC, v ktorom poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť s intenzívnou rehabilitáciu pre našich operovaných pacientov. V zásade sa z nemocničnej izby presunú len pár metrov ďalej, na lôžko SPINE CLINIC", dopĺňa na záver riaditeľ špecializovanej ortopedickej nemocnice Ing. Martin Kučera.