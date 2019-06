PRIPRAVTE SA: Horúčavy budú pokračovať aj v sobotu

Panda červená oddychuje na strome počas horúceho dňa, kedy teplota vystúpila na 32 stupňov, 13. júna 2019 v Bojniciach. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) – Horúčavy budú na Slovensku pokračovať aj v sobotu. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy takmer pre celé územie SR.Meteorológovia očakávajú najvyššie teploty vzduchu na juhozápade a juhovýchode krajiny, kde by mohli dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.uvádza SHMÚ.Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj a časti Banskobystrického a Košického kraja platí od 14.00 do 18.00 h výstraha 2. stupňa. Pre zvyšok územia SR s výnimkou okresov Námestovo, Tvrdošín a Poprad platí výstraha 1. stupňa. Teploty tu môžu dosiahnuť 33 stupňov C.