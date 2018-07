Pripravte sa na bohatú letnú „uhorkovú“ sezónu v Tescu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Letná, doslovne "uhorková" sezóna je v plnom prúde a obchodný reťazec Tesco ponúka rozšírený sortiment ovocia a zeleniny, ktorý aktuálne dodávajú do obchodov slovenskí pestovatelia. V letnom sortimente pritom ani tento rok nesmú chýbať šťavnaté melóny, jahody, jablká, cukety, uhorky, ale tiež paradajky, papriky, či kukuricu pôvodom zo Slovenska.Široký výber toho najkvalitnejšieho, najčerstvejšieho ovocia a zeleniny z domácej produkcie nájdu zákazníci v Tesco obchodoch počas celého leta. Aj vďaka úspešnej spolupráci so slovenskými pestovateľmi a producentmi sa ponuka rozširuje o šťavnaté melóny, cuketu, uhorky a papriky, koreňovú zeleninu i kukuricu od slovenského dodávateľa Vitazel, jahody a jablká od Bonifructi. Najväčší sezónny záujem počas leta pretrváva o melóny a dyne, ktorých sa minulý rok v sezóne predalo v obchodoch Tesco takmer 8 000 ton."Naši zákazníci sa môžu aj počas leta spoľahnúť na čerstvý a každodenne dopĺňaný sortiment ovocia a zeleniny, ktorý pre nás dodávajú dodávatelia z rôznych kútov Slovenska. Medzi obľúbené sezónne plody patria najmä melóny vodové, ktoré máme dvojnásobne posilnené dodávkami od Vitazelu, v porovnaní s minulým rokom. V ponuke nechýbajú ani slovenské jahody od Boni Fructi, ktorých chuť je sladká a nezameniteľná," hovorí Pavol Halász, produktový manažér pre CE Tesco."Našim cieľom je zamerať sa na menší, avšak častejší počet dodávok čerstvých produktov počas leta, aby sme boli schopní zabezpečiť tú najlepšiu kontrolu kvality ovocia a zeleniny v našich obchodoch. Zároveň zvyšujeme podiel slovenských pestovateľov, aby sme každý deň ponúkali tie najčerstvejšie domáce plody ," upresňuje P. Halász.Posilňovanie slovenskej produkcie v sieti Tesco obchodov pokračuje, a to aj v rámci sortimentu vlastných značiek, vrátane Tesco Finest, kde si môžu zákazníci dopriať každý deň to najkvalitnejšie od slovenských pestovateľov papriky a paradajok od Vitazelu, či od Green Coop, s ktorými Tesco rozširuje sezónnu spoluprácu.