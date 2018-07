ŽSR predávajú vo Zvolene kultúrny dom, občania môžu prísť o koncerty

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zvolen 13. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú predať svoj viac ako 50-ročný kultúrny dom vo Zvolene. Pýtajú zaň 1,42 milióna eur. Keďže železničiarskymá za sebou dlhú históriu, stále využitie a je neďaleko centra, Zvolenčania sa boja, že by sa mohol dostať do rúk ľudom, ktorí by z neho urobili objekt komerčného využitia a na kultúru by sa už nedostalo.Podľa bývalého vedúceho domu kultúry Mariána Kološtu železnice chceli objekt predať už pred asi 15 rokmi. Ponúkali ho dokonca mestu Zvolen za korunu. Magistrát ale vtedy neprejavil záujem.hovorí Kološta.Objekt však potrebuje investície a to najmä do technického vybavenia. Naposledy tam išli väčšie peniaze v polovici 90. rokov uplynulého storočia, keď sa budova stala dočasneprofesionálneho Divadla J. G. Tajovského, ktoré vtedy prechádzalo rekonštrukciou.Železnice využívali desiatky rokovnielen na svoje aktivity, ale zázemie tam mali a stále aj majú dva železničiarske folklórne súbory Zornička a Marína. Okrem toho sa tam konajú aj kultúrne a spoločenské podujatia organizované rôznymi miestnymi združeniami a agentúrami.uviedla pre TASR primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.Mesto má síce k dispozícii vlastný kultúrny dom na sídlisku Podborová, ktorý prevzalo od vojakov začiatkom 90. rokov uplynulého storočia, dodnes sa však kvôli svojej polohe, nedostatočnému technickému zázemiu a nemultifuknkčnému priestoru využíva iba sporadicky. Dom kultúry ŽSR by však po určitých úpravách mohol spĺňať požiadavky na organizovanie rôznorodých podujatí všetkých umeleckých žánrov.