Pripravte sa na bohatú letnú „uhorkovú“ sezónu v Tescu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (OTS) - Letná, doslovne „uhorková“ sezóna je v plnom prúde a obchodný reťazec Tesco ponúka rozšírený sortiment ovocia a zeleniny, ktorý aktuálne dodávajú do obchodov slovenskí pestovatelia. V letnom sortimente pritom ani tento rok nesmú chýbať šťavnaté melóny, jahody, jablká, cukety, uhorky, ale ani paradajky, papriky či kukurica pôvodom zo Slovenska.Široký výber toho najkvalitnejšieho, najčerstvejšieho ovocia a zeleniny z domácej produkcie nájdu zákazníci v Tesco obchodoch počas celého leta. Aj vďaka úspešnej spolupráci so slovenskými pestovateľmi a producentmi sa ponuka rozširuje o šťavnaté melóny, cuketu, uhorky a papriky, koreňovú zeleninu i kukuricu od slovenského dodávateľa Vitazel, jahody a jablká od Boni Fructi. Najväčší sezónny záujem počas leta pretrváva o melóny a dyne, ktorých sa minulý rok v sezóne predalo v obchodoch Tesco takmer 8 000 ton.,“ hovorí, produktový manažér pre CE Tesco.“ spresňujePosilňovanie slovenskej produkcie v sieti Tesco obchodov pokračuje, a to aj v rámci sortimentu vlastných značiek vrátane Tesco Finest, kde si môžu zákazníci dopriať každý deň to najkvalitnejšie od slovenských pestovateľov papriky a paradajok od Vitazelu či od Green Coop, s ktorými Tesco rozširuje sezónnuspoluprácu.