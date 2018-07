V Nikarague oslobodili študentov z kostola po násilnej noci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Managua 15. júla (TASR) - Katolícki biskupi v sobotu zabezpečili prepustenie desiatok nikaragujských študentov, ktorí sa cez noc ukryli do kostola pred paľbou ozbrojených provládnych jednotiek, informovali v nedeľu agentúry Reuters a AP.Študenti našli v katolíckom kostole Božieho milosrdenstva útočište v piatok po tom, ako ozbrojenci lojálni prezidentovi Danielovi Ortegovi, začali na nich strieľať v neďalekej Národnej autonómnej nikaragujskej univerzite (UNAN) v Manague, v ktorej sa zdržiavali počas dvoch mesiacov protestov proti vláde prezidenta Ortegu.Otec Raul Zamora uviedol, že študenti boli v kostole pod paľbou viac ako 12 hodín. Kostol bezpečne opustili v sobotu.Paulo Abrao z Medziamerickej komisie pre ľudské práva uviedol na Twitteri, že v kostole zomrel minimálne jeden mladý človek a traja ľudia boli zranení. Niektoré miestne média informovali, že zabití boli dvaja ľudia.Delegácia nikaragujských katolíckych biskupov vyjednala presun študentov do Metropolitnej katedrály Managua, kde dostali lekársku starostlivosť. Viac ako 200 nikaragujských univerzitných študentov je už znovu so svojimi rodičmi.Takmer tri mesiace zrážok medzi ozbrojenými silami prezidenta Ortegu a demonštrantami vyzývajúcimi k jeho odvolaniu si vyžiadali bezmála 300 životov v najkrvavejších protestoch od ukončenia občianskej vojny v roku 1990.Násilné protesty spustilo aprílové rozhodnutie prezidenta Daniela Ortegu znížiť dôchodky v snahe vyplniť trhliny v sociálnom poistení. Hoci prezident zakrátko od svojich zámerov ustúpil, prepukli celoštátne demonštrácie za jeho odstúpenie. Ortega výzvy na odstúpenie a vypísanie predčasných volieb odmieta.