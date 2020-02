Pripravte sa na príchod jari jednoducho, doprajte si horčík

[1] Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému

Horčík prispieva k správnej funkcii psychiky

Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) -Horčík je druhým najviac zastúpeným prvkom v bunkách. Pôsobí ako kofaktor enzymatických procesov, ktoré ovplyvňujú energetický metabolizmus, syntézu bielkovín a nukleových kyselín, detoxikáciu organizmu, ako aj látkovú premenu iných minerálnych prvkov, ako sú vápnik alebo draslík.Dostatočný príjem horčíka prispieva k fyzickej a psychickej pohode: horčík pomáha k sústredeniu, pomáha lepšie zvládnuť únavu či stres a pomáha predchádzať kŕčom[1].Počas zimy funguje naše telo akoby v úspornom režime. Menej slnečných lúčov, krátke dni, ako aj zhon z konca a stres zo začiatku roka spôsobujú, že sme mnohokrát bez energie, unavení a bez chuti. Okrem ovocia a zeleniny by sme nemali zabúdať ani na prísun minerálov. Kľúčovým v tomto období je najmä horčík, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou asi 300 dôležitých procesov v našom tele. Jeho príjem pre človeka je preto nenahraditeľný.Ako náhle hladina horčíka klesne, dostaví sa bolesť hlavy, celková únava, nesústredenosť, svalové kŕče a vyššia náklonnosť k stresu. Aj pred príchodom jari je preto zvýšený príjem horčíka priam nutnosťou.Okrem fyzicky a psychicky náročných situácií sa vyšší príjem horčíka odporúča aj vtedy, keď je organizmus oslabený chorobou či zvýšenou teplotou. Na jeho každodenné dopĺňanie je preto potrebné myslieť nepretržite.Horčík sa vstrebáva v tenkom čreve. Preto je jeho dopĺňanie stravou veľmi dôležité. Bohaté zásoby horčíka sa nachádzajú napríklad v strukovinách, čerstvej listovej zelenine, orechoch, morských rybách či banánoch. Minerálne látky sa z vody do organizmu vstrebávajú lepšie, ako napríklad z potravín alebo z doplnkov výživy. Ideálnym zdrojom pre príjem horčíka je preto pitie minerálnych vôd. Minerálna voda je prirodzeným a dobre dostupným zdrojom minerálov (teda aj horčíka), ktoré dokáže telo efektívne zužitkovať.Pre každodenný pitný režim sú najvhodnejšie tzv. stredne-mineralizované minerálne vody s nižšou hladinou sodíka. Stredne-mineralizovaná minerálna voda Magnesia má unikátne zloženie, pretože je bohatá na prírodný horčík a zároveň obsahuje málo sodíka. Obsahuje 170 mg horčíka v jednom litri, čo je 45% dennej odporúčanej dennej dávky horčíka a len minimálne množstvo sodíka (6,17 mg/l). To predstavuje v jednej 1,5l fľaši len 0,4% odporúčaného príjmu soli na osobu.Aj keď sú dnes dni ešte studené, mnohí sa už pripravujú na športové aktivity. V chladných dňoch sa však menej potíme a zabúdame na dôležitosť tekutín a pitného režimu. Dehydratácia tela je počas takýchto dní menej evidentná, no neznamená to, že sa telo má dobre.Ak si chcete spestriť pitný režim aj počas chladných dní, doprajte si výnimočné spojenie prírodného horčíka a skutočnej šťavy z červeného ovocia. Magnesiu RED, ktorá dokonale osvieži vaše telo i myseľ si môžete vychutnať v štyroch obľúbených verziách, s príchuťou maliny, jahody, červeného rybízu a grapefruitu. Doprajte si dôležité minerály a skvelú chuť bez výčitiek svedomia - Magnesia RED neobsahuje konzervačné látky ani umelé farbivá a sladidlá.Magnesia môže byť súčasťou každodenného pitného režimu. Skúste si ju každý deň dať v práci na stôl a popíjať z nej počas celého dňa. Jar privítate s úsmevom.Viac informácií nájdete na www.magnesia.sk Informačný servis