UNICEF: Slovenky v akcii pre bábätká. Mamy spravia pre záchranu svojho dieťatka čokoľvek

UNICEF

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predčasne narodený chlapček Hassan sa drží prsta svojej mamičky Iftikhar na jednotke intenzívnej starostlivosti materského centra Al Sabeen v Sana'a v Jemene. Hassan sa narodil priamo do prebiehajúcej humanitárnej krízy a jeho rodičom sa len zázrakom podarilo za dramatických okolností utiecť z oblasti zasiahnutej bojmi a dostať sa do mesta Sana´a. Dlho spávali v autobuse, v ktorom pricestovali, až kým si Iftikhar uvedomila, že čaká dieťatko. Predala svoje zlaté náušnice, aby si s manželom mohli prenajať aspoň malú izbičku, ktorá by im poskytla pocit bezpečia. Ich situácia však bola zúfalá a nemali dostatok peňazí na jedlo. Iftikhar musela denne prejsť dlhé vzdialenosti, aby sa dostala k vode. Jedného dňa jej náhle prišlo nevoľno a predčasne porodila dieťatko, ktoré bojovalo o život. Zúfalí rodičia vyhľadali pomoc v materskom centre v Sana'a, a chlapček Hassan teraz dostáva všetku potrebnú starostlivosť na záchranu jeho života.Mamička vkladá všetky svoje nádeje do práce kvalifikovaného personálu centra a hovorí: "Predtým, ako som otehotnela, som sa každý deň modlila za dieťatko, veľmi som si ho priala. Keď som zistila, že moje prosby boli vypočuté, zalial ma pocit nevýslovného šťastia a celý svet bol môj. Teraz mám synčeka, musí sa zotaviť a odísť domov s nami."Viac ako štyri roky ozbrojeného konfliktu znamenali v Jemene kolaps všetkých verejných služieb. Najviac trpiacimi skupinami sú tí najslabší a najzraniteľnejší. Bábätká patria medzi najohrozenejšie. V dôsledku utrpenia, podvýživy a stresu mamičiek sa dnes v Jemene rodí množstvo detí predčasne. Tie šťastnejšie mamičky sa dostanú do neonatálnych centier, ktoré fungujú len vďaka obrovskej obetavosti a vytrvalosti zdravotníckych pracovníkov. Títo často pracujú v provizórnych podmienkach za minimálnu odmenu alebo mnoho mesiacov aj bez nej. Materské centrum Al Sabeen je skutočným svetielkom nádeje pre predčasne narodené bábätká a ich mamičky. Tisíce ľudí sem denne prichádzajú so svojimi bábätkami a hľadajú pomoc. Aj vďaka UNICEFu toto a ďalšie materské centrá po celom Jemene môžu fungovať. UNICEF zabezpečuje dodávky elektriny, liekov, medicínskeho vybavenia a potrieb pre bábätká.UNICEF môže pomáhať pri zachovaní fungovania materských centier len vďaka Vašej podpore. Veríme, že napriek mnohým problémom, ktoré v tejto kríze musíme prekonávať, sa nám spolu podarí zachrániť životy čo najväčšiemu počtu bábätiek a umožníť im tak čo najlepší štart do života.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pracujeme vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.UNICEF síce patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie - je jediným fondom OSN, ktorý nie je a ani nikdy nebol financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Naša práca na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.Informačný servis