PRIPRAVTE SA: Na týchto miestach udrie vietor a dážď

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - V okolí Bratislavy môže v utorok silno fúkať, na severe Slovenska sa zase môže vyskytnúť silný dážď. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy.Silný dážď sa od utorka poobede do nasledujúceho dňa môže vyskytnúť v severných okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja. Spadnúť by malo 35 - 40 milimetrov zrážok, čo môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.V okresoch Senica, Malacky, Pezinok, Bratislava a Senec zas môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.píšu meteorológovia. Výstraha platí do stredy 18. h.Na silný vietor by si mali v utorok a v stredu dať pozor aj turisti na strednom Slovensku. Na horách tam rýchlosť vetra v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 135 až 150 kilometrov za hodinu, pre niektoré okresy preto platí výstraha druhého stupňa.