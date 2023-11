Pripravte si doma jedlo ako z reštaurácie! S konvektomatmi od Miele si doma vykúzlite dokonalý kulinársky zážitok

Prečo práve para?

Princíp 3 v 1

Materiály a technológie

O čistenie už sa starať nemusíte

Komfort pri príprave

Posvieťte si na to!

*Výbava závisí od modelu.

27.11.2023 (SITA.sk) -Varenie v pare je pokladané za jeden z najzdravších spôsobov prípravy pokrmov. Suroviny sa pripravujú pri relatívne nízkych teplotách, a preto si zachovávajú cenné vitamíny a minerály. Súčasne nedochádza pri príprave v pare k priamemu kontaktu s vodou, preto si potraviny uchovajú svoju intenzívnu špecifickú chuť. Výhody prípravy pokrmov v pare potvrdzujú aj vedci – napr. obsah vitamínu C je pri potravinách pripravených v pare výrazne vyšší. Paprika pripravená v parnej rúre obsahuje dokonca rovnaké množstvo živín ako surová.Vďaka princípu 3 v 1 máte k dispozícii 3 prístroje v jednom spotrebiči. Aj v malej kuchyni môžete pripraviť lahodné pokrmy. Využite prevádzku rúry na pečenie pre chrumkavé pokrmy alebo funkciu varenia v pare, aby sa potraviny pripravovali rýchlo a šetrne.Rovnako ako je to pri ostatných spotrebičoch Miele, aj konvektomaty Miele sú vyrobené z prvotriednych materiálov a vybavené množstvom vychytávok a užitočných funkcií. Ktoré sú to?*Mimoriadnu odolnosť a odolnosť voči korózii zabezpečuje. Povrchová úpravazase disponuje jedinečnými nepriľnavými vlastnosťami pre ľahké čistenie. Stačí hubka a trocha umývacieho prostriedku a odolné nečistoty sú preč.Pokiaľ sa nechcete čistením zaoberať vôbec, môžete ho úplne prenechať konvektomatu. Vďaka funkciisa totiž nerezový ohrevný priestor prístroja dôkladne vyčistí automaticky. Napenená zmes vody a inovatívneho čistiaceho prostriedku Miele HydroCleaner odmočí zvyšky jedál a uvoľní ich z povrchu. Poradí si dokonca aj s veľmi odolnými nečistotami. A vy si môžete užívať pohľad na žiarivo čistý priestor.umožňuje pripraviť naraz kompletné menu. Kombinovať môžete až tri rôzne potraviny a spoločne ich naraz pripravovať v pare. Teplotu, dobu prípravy a postup určuje prístroj. Na optimálny výsledok stačí už len suroviny v uvedený čas a v zadanom poradí vložiť do parnej rúry. Tak môžete jednoducho pripraviť kompletné menu v jednom procese prípravy a ušetriť kopu času.Koľko času potrebuje chlieb a koľko zelenina? Pri pokrmoch pripravovaných rôznymi inteligentnými automatickými programami nemusíte voliť ani teplotu, ani celkový čas – váš prístroj to prevedie automaticky a tým vám uľahčí každý deň v kuchyni. Máte radi kurča skôr chrumkavejšie? U mnohých potravín je možné stupeň prípravy alebo stupeň zhnednutiaPo uplynutí doby prípravy sa pokrmy udržujúaž 15 minút bez straty kvality. Keď sa o pár minút oneskoríte, kvalite jedla to neuberie.Bezúdržbové a mimoriadne energeticky úspornéperfektne nasvietia ohrevný priestor. Aby ste mohli pečienku alebo zeleninovú prílohu v konvektomate kedykoľvek skontrolovať, zaisťujú kvalitné bodové LED svetlá optimálne nasvietenie ohrevného priestoru na niekoľkých úrovniach.Pre tie najlepšie krehké a chrumkavé jedlá je tu funkcia. Napríklad hranolky alebo krokety sa pečú najlepšie v suchej klíme ohrevného priestoru, čo zaistí cielené zníženie vlhkosti ohrevného priestoru. Pomocou integrovanéhomôžete rybu alebo mäso pripraviť ľubovoľne a na stupeň presne meraním vnútornej teploty. Vďaka indikácii zostávajúceho času presne vidíte, ako dlho ešte príprava potrvá.To zďaleka nie je všetko. A čo o konvektomatoch Miele hovorí uznávaný šéfkuchár a tiež ambasádor značky Miele, Zdeněk Pohlreich? Na to sa pozrite v tomto videu Potrebujete poradiť s výberom vhodného prístroja práve pre vašu domácnosť? Navštívte Miele Experience Center v Bratislave a bez obáv sa opýtajte expertov Miele. Vybrané prístroje si môžete kúpiť aj na e-shope Miele alebo u autorizovaných predajcov.