Pápež František má zápal pľúc, ale koncom týždňa sa chystá do Dubaja na konferenciu COP28

27.11.2023 (SITA.sk) - Pápež František v nedeľu oznámil, že má zápal pľúc, ale koncom tohto týždňa pocestuje do Dubaja v Spojených arabských emirátoch na klimatickú konferenciu COP28, ktorá potrvá od 30. novembra do 12. decembra.Pontifik podstúpil v sobotu v rímskej nemocnici Gemelli kontrolné vyšetrenia po tom, čo predtým prekonal chrípku. Kontrola však vylúčila akékoľvek dýchacie problémy, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni. František vynechal svoje každotýždenné nedeľné vystúpenie pri okne s výhľadom na Námestie svätého Petra. Namiesto toho vystúpil naživo v televízii z kaplnky vo vatikánskom hoteli, kde býva.„Bratia a sestry, veselú nedeľu. Dnes sa nemôžem objaviť pri okne, pretože mám problém so zápalom pľúc,“ povedal pápež František, ktorý 17. decembra oslávi 87. narodeniny.Napriek zdravotným problémom je rozhodnutý zúčastniť sa na spomenutej konferencii COP28.„Okrem vojny náš svet ohrozuje ďalšie veľké nebezpečenstvo, a to klimatická zmena. Tá ohrozuje život na Zemi, najmä pre budúce generácie,“ uviedol pápež prostredníctvom vyhlásenia, ktoré prečítal kňaz.