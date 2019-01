Pripravuje sa metodika Sčítania 2021 zameraná na národnostné menšiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Expertná skupina, ktorá sa v rámci prípravy Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 venuje metodike zberu dát so zameraním na špecifiká národnostných menšín, pripravila v roku 2018 dva varianty konceptu zisťovania príslušnosti k národnosti vrátane návrhu znenia otázok. Informuje o tom Piata správa o implementácii rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR, ktorú na stredajšom rokovaní schválila vláda.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré správu na rokovanie predkladalo, poukázalo na to, že v súčasnosti sa pripravujú kvalitatívne nástroje na zisťovanie názorov na spôsob zberu údajov o príslušnosti k národnosti a materinskom jazyku pri SODB 2021 v kontexte možného prechodu na zber dát o viacnásobnej národnostnej identite. "vysvetlili predkladatelia.dodali.Materiál pripomína, že expertná skupina, ktorej členmi sú okrem zástupcov Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) a Ministerstva vnútra (MV) SR aj traja experti na danú oblasť za národnostné menšiny, uskutočnila počas roka 2018 štyri pracovné stretnutia. Zaoberala sa počas nich medzinárodnoprávnym a vnútroštátnym kontextom ochrany práv národnostných menšín v súvislosti s problematikou zberu dát.ozrejmil rezort diplomacie.Autori správy pripomenuli i to, že úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci s úradom splnomocnenca pre rómske komunity iniciovali v rámci SODB 2021 rozpracovanie strategického cieľa č. 5 pod názvom Venovať zvýšenú pozornosť osobitným skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si vyžaduje špecifický prístup.vysvetľujú v materiáli.Ako zmluvná strana Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín predkladá SR správu o implementácii tohto dohovoru v pravidelných päťročných intervaloch. Primárnym obsahom aktuálnej správy je informácia o vývoji v oblasti ochrany národnostných menšín na vnútroštátnej úrovni od roku 2013 s dôrazom na implementáciu odporúčaní z predchádzajúceho kola monitoringu. Generálnemu tajomníkovi Rady Európy má SR správu predložiť do 1. februára 2019.