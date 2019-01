Plénum odobrilo dodatok Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

Na ilustračnej snímke rokovanie Národnej rady SR. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 30. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu 114 hlasmi vyslovili súhlas s ratifikáciou Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Týka sa fenoménu cudzích bojovníkov, ktorí páchajú teroristické trestné činy.Dodatkový protokol má doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu o ustanovenia týkajúce sa trestnosti viacerých činov, ktoré súvisia s fenoménom cudzích bojovníkov a páchaním teroristických trestných činov.Ako uvádza ministerstvo spravodlivosti v predkladacej správe, pod fenoménom cudzích bojovníkov sa myslia osoby, ktoré odchádzajú do konfliktných oblastí s cieľom páchania teroristických trestných činov, respektíve účasti v ozbrojených konfliktoch.Podľa dodatku sa má za trestný čin považovať aj účasť v organizácii alebo skupine na účel terorizmu, cestovanie do zahraničia na účel terorizmu a jeho organizovanie či financovanie cestovania do zahraničia na účel terorizmu.Dodatkový protokol bol vypracovaný Výborom expertov Rady Európy pre terorizmus a je záväzným právnym dokumentom Rady Európy. Dokument ešte bude predložený prezidentovi SR na ratifikáciu.