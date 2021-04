Pripravuje sa novela zákona, vďaka ktorej by mohol parlament počas núdzového režimu rokovať online

Prínosom má byť online portál

Prehĺbenie spolupráce s NKÚ

Doplnil, že jedna z najväčších úloh parlamentu je kontrola vlády a míňania peňazí daňových poplatníkov, preto sa musí prehĺbiť spolupráca s

Zákon je už v druhom čítaní

SaS chce zrušiť Dankove návrhy

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - K tomu, aby mohol parlament v núdzovom režime rokovať online tak, aby boli zachované všetky práva a povinnosti poslancov, verejnosti a ďalších, ktorí majú právo vystúpiť na schôdzach Národnej rady SR (NR SR), sa pripravuje novela.Pripravený je aj predbežný rozpočet a začal sa prieskum trhu, pretože aktuálne technické vybavenie NR SR je nedostačujúce. Uviedol to podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).Dodal, že rovnako pripravujú rozsiahlu novelu rokovacieho poriadku, ktorá by mala prísť na jeseň. Jej súčasťou je snaha o väčšie otvorenie parlamentu pre verejnosť a sprehľadnenie rokovania NR SR. Stanovisko Šeligu agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie strany Za ľudí Strana Sloboda a Solidarita (SaS) počas týždňa uviedla, že považuje za dôležité novelizovať rokovací poriadok NR SR. Podľa liberálov sa aj v čase pandémie ukázal v niektorých bodoch ako neaktuálny.Najväčší prínos by mal byť podľa Šeligu online portál, prostredníctvom ktorého budú môcť všetci interaktívne sledovať celý proces, vystúpenia, poznámky, pozmeňujúce návrhy tak, aby sa každý, kto má záujem, rýchlo zorientoval v konkrétnom návrhu.„Ak to preženiem, ľudia budú môcť mať aplikáciu vo svojom mobile a kedykoľvek sa pozrieť, čo sa v NR SR deje,“ doplnil.Prax podľa neho tiež ukázala, že je potrebné uvažovať o parlamentnej stráži, teda príslušníkoch, ktorí budú mať právo vstúpiť do sály a na výzvu predsedajúceho vyviesť poslancov, ktorí sa nevedia slušne správať.„Kultúra diskusie, urážky, nadávky a podobné invektívy sa pre niektorých stali súčasť ich politickej práce. Toto však do rokovacej sály nepatrí, preto to musíme riešiť. S tým súvisia aj pokuty za hrubé porušenie rokovacieho poriadku,“ zdôraznil.„Chceme zaviesť osobitný výbor, ktorý bude rokovať o výsledkoch kontrol NKÚ a bude mať oprávnenie vypýtať si vysvetlenie a podklady od subjektov, ktoré pochybili. Nie je možné, že NKÚ konštatuje porušenie a neefektívne vynakladanie peňazí štátu a parlament nemá kompetenciu si pýtať vysvetlenie od kontrolovaného subjektu. To je otázka nielen politickej zodpovednosti,“ priblížil.Poukázal aj na to, že budova parlamentu za posledných 15 rokov nebola vôbec rekonštruovaná. Parlament má byť podľa neho jedným zo symbolov štátnosti.Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽaNO) pripomenul, že v druhom čítaní je aktuálne zákon umožňujúci online rokovanie výborov a komisií parlamentu.„Sme si vedomí nielen potreby zefektívnenia rokovacieho poriadku, ale aj nutnosti zabezpečenia predvídateľnosti legislatívneho procesu a kvalitnej normotvorby, o čom chceme rokovať nielen s koaličnými partnermi, ale tiež s opozíciou, mimovládnymi organizáciami, ako aj ďalšími subjektmi venujúcimi sa tejto problematike,“ doplnil.Jeho stanovisko agentúre SITA poskytol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). SaS je za to, aby sa pri mimoriadnych situáciách, akou je napríklad predlžovanie núdzového stavu, dalo rokovať online. Tiež by bolo podľa nich správne zrušiť niektoré návrhy, ktoré presadil ešte bývalý predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).Ide napríklad o opätovné umožnenie poslancom používať v rozprave grafy či tabuľky alebo to, aby sa mohol predsedajúci prihlásiť do faktických poznámok. V rámci Hodiny otázok navrhujú, aby boli prvé dve otázky na premiéra žrebované spomedzi otázok, ktoré na danú Hodinu otázok položili poslanci opozície.Zaviesť by chceli aj možnosť podávania návrhov zákonov elektronickou formou či povinnosť prekladať k návrhom konsolidované znenie.