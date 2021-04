Český minister Hamáček nepôjde s Dankom do Moskvy, cestu im zrejme zatrhol Babiš

Do Moskvy mal ísť aj Danko

Online rokovanie vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Český minister vnútra Jan Hamáček potvrdil, že v pondelok nepôjde do Moskvy na plánované rokovania o dodávkach ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, cestu mu podľa nemenovaného zdroja Mladej fronty (MF) DNES v piatok zamietol premiér Andrej Babiš Vicepremiér na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter v sobotu však vysvetlil, že sa musí zúčastniť na pondelkovom rokovaní vlády.Spolu s Hamáčkom mal do Moskvy odletieť aj bývalý predseda slovenského parlamentu Andrej Danko , ktorý sa vyjadril, že sa český vicepremiér mal stretnúť s ruským ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom V českej delegácii mal údajne byť aj Hamáčkov námestník Jakub Kulhánek, ktorého by mali v stredu menovať novým ministrom zahraničia. Ten ešte pred zrušením cesty uviedol, že do ruskej metropoly nepoletí.Proti Hamáčkovej ceste do Moskvy bola opozícia, ktorá ju okrem iného spochybňovala aj pre plánovanú výstavbu nového bloku v jadrovej elektrárni Dukovany.V pondelok by česká vláda mala od 14:00 prostredníctvom videohovoru rokovať o návrhu na vydanie novely zákonníka práce, návrhu novely zákona o kompenzačnom bonuse pre tento rok či návrhu novely nariadenia o zoznamoch návykových látok.Okrem rokovania vlády je na pondelok tiež ohlásená videokonferencia ministrov zahraničia členských štátov Európskej únie a Hamáček má v súčasnosti na starosti aj český rezort zahraničia.