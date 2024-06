Prípravy na ďalší samit budú trvať mesiace, nie roky. Smerovanie k mieru si vyžaduje rýchle konanie, povedal Zelenskyj

16.6.2024 (SITA.sk) - Práce na druhom mierovom samite pokračujú. V nedeľu to na samite o mieri na Ukrajine povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , podľa ktorého to nebude trvať roky, ale mesiace. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Sme vo vojne. Nemáme čas na dlhodobú prácu. Smerovanie k mieru si vyžaduje rýchle konanie,“ vyjadril sa Zelenskyj na záverečnej tlačovej konferencii stretnutia vo Švajčiarsku.Keď bude plán dokončený a každý jeho krok vypracovaný, uvoľní to podľa Zelenského cestu druhému mierovému samitu, „a teda koncu vojny, ako aj spravodlivému a trvalému mieru“. Zelenskyj sa v nedeľu tiež vyjadril, že verí, že víkendový samit vyústi do zmysluplných krokov smerom k mieru.