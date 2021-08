Prípravy na oslavy 77. výročia SNP sú v Banskej Bystrici v plnom prúde, spôsobia dopravné obmedzenia

Podujatie otvorí hymna

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici odštartuje v sobotu 28. augusta o 19:00 tradičný koncert Štátnej opery. Uskutoční sa na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP, pričom počet návštevníkov bude limitovaný na 1000.Ako informovalo Múzeum SNP, aj počas hlavného dňa osláv v nedeľu 29. augusta budú oslavy sprevádzané niekoľkými obmedzeniami. Areál Pamätníka SNP bude počas celého dňa 29. augusta uzavretý do jednej zóny s jediným vstupom od Kapitulskej ulice.Oficiálny program sa začne o 11:00 v nedeľu preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov. Slávnostné zhromaždenie otvorí hymna Slovenskej republiky v podaní Reného Bošeľu a Vojenskej hudby Banská Bystrica.Okrem príhovorov oficiálnych hostí slávnostné zhromaždenie ponúkne aj krátke kultúrne vystúpenia a ukončí ho atraktívny zoskok výsadkárov.„Oficiálna časť osláv SNP 29. augusta 2021 bude určená výlučne pre pozvaných hostí, priamych účastníkov povstania, predstaviteľov diplomatických zastúpení v SR a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Verejnosť si môže oficiálnu časť osláv pozrieť v priamom prenose RTVS,“ uvádzajú organizátori s tým, že popoludňajšia časť s kultúrnym programom a sprievodnými aktivitami bude v čase od 13:30 pripravená pre individuálnych návštevníkov a rodiny s deťmi.Areál Pamätníka SNP so sprievodnými podujatiami a kultúrnym programom bude aj počas popoludňajšej časti limitovaný počtom 1 000 návštevníkov.Oslavy 77. výročia SNP si vyžiadajú aj dopravné a iné obmedzenia. Vstup do areálu Pamätníka SNP bude 29. augusta možný až po 13:30 z Kapitulskej ulice. Počas 28. a 29. augusta bude vo vybraných uliciach v Banskej Bystrici čiastočne zmenené dopravné značenie. V Kapitulskej ulici bude od 22:00 28. augusta do 15:00 29. augusta umiestnené dopravné značenie zákaz zastavenia.Počas hlavného dňa osláv 29. augusta 2021 v čase od 6:00 do 15:00 budú uzavreté ulice Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho. Ďalšie informácie o programe, zmenách a aktuálnych novinkách osláv 77. výročia SNP nájdu záujemcovia na stránke www.muzeumsnp.sk a sociálnych sieťach Múzea SNP.