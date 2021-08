Zahlasujte za svoj klimatický projekt v centre Nitry s podporou dm

Projekty, za ktoré je možné hlasovať:

25.8.2021 (Webnoviny.sk) -Projekt bude podporený finančným príspevkom, keď dmsvoj obrat z novej predajne v prvý deň jej otvorenia, nablokovaný v čase od 16. do 17. hodiny, a uvedenú sumu daruje jednému z týchto projektov. O tom, ktorému projektu suma poputuje, rozhodne verejnosť, ktorá sa do 2. septembra do 17. hodiny zapojí do hlasovania na stránke www.mojadm.sk/mlyny Nová predajňa bude otvorená denne od 9. do 21. hodiny. Zákazníci v nej budú mať okrem klasického sortimentu k dispozícii aj plniacu stanicu na drogériu s dvoma prostriedkami na umývanie riadu a dvoma prostriedkami na pranie. V sortimente predajne nájdu aj dekoratívnu kozmetiku NYX PROFESSIONAL MAKEUP, ktorá je dostupná len v niektorých vybraných predajniach dm.Na privítanie je pre prvých tisíc zákazníkov či zákazníčok pripravený k nákupu produkt zdarma z radu Pro Climate, a to prostriedok na umývanie riadu nature Pro Climate Ultra. Navyše sú v termíne od 2. do 5. septembra pre členov a členky zákazníckeho programu pripravené 10-násobné body za celý nákup, ktoré získajú po predložení zákazníckej karty pri každom nákupe v tejto predajni. V tomto termíne si každý, kto predloží zákaznícku kartu, odnesie spolu s nákupom navyše permanentnú tašku zdarma.Lokalita: Štefánikova trieda, pešia zóna NitraAutori: Ing. Miroslav Čibik, PhD., Ing. Erik Král"Našej planéte sa pomaly, ale isto vlastný transparentný plášť stenčuje a sami sa ocitáme vo verejnom skleníku. Green House štylizuje tento fakt do menšej podoby. Rastlinstvo v ňom autori vložia do rúk všetkých Nitranov – to, ako sa k prírode v skleníku zachováme, bude obrazom spoločnosti."Lokalita: Svätoplukovo námestie, NitraAutori: Ing. Miroslav Čibik, PhD., Ing. Erik Král"Klimatický kruh je silný vizuálny prvok, svojím umiestnením rámujúci budovu starej mestskej radnice, dnešného Ponitrianskeho múzea. Je doplnený o vodnú paru, ktorá svojou neustále meniacou sa štruktúrou predstavuje nevyspytateľnosť dnešných klimatických zmien."Lokalita: Pešia zóna NitraAutori: Crafting plastics! studio"Gyroidná fúzia je zhluk 3D tlačených telies, ktoré boli vymyslené v 70. rokoch vedcom Alanom Schoenom z NASA. Vo verejnom priestore vystupujú ako umelecké skulptúry vytvárajúce nový domov pre hmyz a rastliny. Z akejkoľvek bunky objektu totiž dokáže rásť zeleň bez toho, aby korenila v zemi."dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku a v Európe má 3 765 filiálok. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 658 pracovníkov v 158 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 13 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan "Tu som človekom, tu nakupujem" vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.Informačný servis