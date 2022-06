Prípravy Sagana na Tour de France sú v plnom prúde, úvodná etapa bude podľa Slováka náročná

Riziko silného vetra

26.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa už pripravuje na tohtoročnú edíciu najprestížnejších etapových pretekov sveta Tour de France, ktoré odštartujú v piatok 1. júla v dánskej Kodani individuálnou časovkou na 13,2 km.Trojnásobný majster sveta sa na podujatie naladil víťazstvom v tretej etape pretekov Okolo Švajčiarska, ktoré nedokončil pre pozitívny test na koronavírus. Tridsaťdvaročný Žilinčan očakáva zaujímavý úvodný týždeň na "Starej dáme", keďže prvé tri etapy absolvujú cyklisti v Dánsku."Prvé tri dni budú určite náročné, lebo štartujeme v Dánsku a bude tam riziko silného vetra. Budú tam zaujímavé dojazdy. Potom sa vrátime do Francúzska, kde budeme jazdiť niekde v okolí Normandie a tam je to tiež zaujímavé s vetrom. Vo štvrtej a piatej etape máme kocky ako na pretekoch Paríž-Roubaix," rozobral Sagan vo videu pre oficiálny web Slovenského zväzu cyklistiky úvodné etapy na tohtoročnej Tour de France. Po troch etapách budú mať cyklisti v pondelok 4. júla voľný deň na presun z Dánska do Francúzska.Sagan prezradil aj niečo o svojich ambíciách na 109. ročníku Tour de France. "Začiatok bude zaujímavý a uvidíme deň po dni, čo sa bude dať robiť. Určite sa pokúsim o moje maximum a podľa toho sa zariadim, či vôbec má význam bojovať o zelený dres alebo nie. To sa ukáže po prvých desiatich dňoch," dodal držiteľ siedmich zelených dresov za víťazstvo v bodovacej súťaži, ktorý sa na podujatí premiérovo predstaví v drese francúzskeho tímu TotalEnergies . V kariére má na konte celkovo 120 profesionálnych triumfov.Tour de France bude mať aj v tomto roku 21 etáp, tá záverečná sa uskutoční 24. júla na Elyzejských poliach v Paríži. Deň predtým čaká na pretekárov druhá časovka jednotlivcov, tentoraz s dĺžkou 40,7 kilometra.Najdlhšia bude šiesta etapa, ktorá meria 220 km. Cyklisti opäť absolvujú aj niekoľko náročných horských etáp. Celkové prvenstvo bude obhajovať Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ktorý ovládol ostatné dva ročníky pretekov.