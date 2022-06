Ukrajinci budú mať na Wimbledon bezplatné vstupenky, organizátori im darujú aj tisícky libier

Dostanú 250-tisíc libier

Wimbledon bez Rusov a Bielorusov

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Organizátori tretieho grandslamového turnaja tohtoročnej tenisovej sezóny, slávneho Wimbledonu, bezplatne poskytli vstupenky ukrajinským utečencom, ktorí sa po odchode z Ukrajiny usadili v londýnskych štvrtiach Merton a Wandsworth.Navštíviť budú môcť ktorýkoľvek zápas, ktorý sa na trávnatých kurtoch All England Clubu bude hrať v nedeľu 3. júla. Ako referuje oficiálny web Wimbledonu, organizátori sa zároveň rozhodli darovať Ukrajincom postihnutým vojnou 250-tisíc libier.„V nedeľu sa k ukrajinským utečencom pripoja miestni obyvatelia, hrdinovia obdobia pandémie koronavírusu z radov národnej zdravotnej služby a sociálnej starostlivosti, množstvo škôl, charít a komunitných skupín,“ uviedli v spoločnom vyhlásení All England Club a Lawn Tennis Association.Tohtoročný Wimbledon potrvá od pondelka 27. júna do nedele 10. júla. Bude sa hrať bez ruských a bieloruských tenistov. Dôvodom je pokračujúca vojenská agresia na Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo s pomocou Bieloruska. Taktiež sa vo Wimbledone nebudú udeľovať body do rebríčkov ATP a WTA.Prvá nedeľa bola vo Wimbledone tradične voľným dňom, počas ktorého sa maximálne dohrávali zápasy odložené pre dážď. V súčasnosti sa Wimbledon hrá celých 14 dní, keďže vďaka moderným technológiám už kurty nepotrebujú deň na zotavenie.