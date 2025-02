Prirodzene štýlové: Nová perleťovo-béžová farba pre vstavané spotrebiče Miele

Bezúchytkové modely ArtLine sa bez problémov integrujú do mnohých koncepcií interiérového dizajnu



28.2.2025 (SITA.sk) -Perleťová béžová dodáva skleneným povrchom s vysokým leskom jemne trblietavý sivý prvok. Spotrebiče Miele v tomto odtieni rovnako dobre dopĺňajú svetlejšie aj tmavšie farby a materiály a do každého prostredia vnesú niečo jedinečné. Spolu s bielymi alebo pastelovými odtieňmi pomáha nová farba vytvoriť vzdušné a svetlé domáce prostredie. Kombinácia jemných zemitých tónov s tmavým drevom alebo čiernymi akcentmi dodáva kuchyniam osobitý, ale stále teplý vzhľad. Vďaka jemným efektom dokáže perleťová béžová vytvoriť celkový pocit harmónie v rôznych prostrediach.Tento výnimočný odtieň skutočne vyniká v dizajnovom rade ArtLine, ktorého minimalistická koncepcia úplne eliminuje úchyty. Prístroje v tomto štýle sa otvárajú dotykom senzorového ovládania na integrovanom používateľskom rozhraní Touch2Open. Napríklad v rúrach na pečenie senzorové ovládanie otvára dvierka pomocou motora, vďaka čomu sa otvárajú plynule.Dizajnový rad ArtLine v perleťovo-béžovej farbe zahŕňa rúry, kombinované parné rúry (dostupné pre 45 cm a 60 cm výklenky) a parné rúry s mikrovlnkou. K dispozícii sú aj vstavané kávovary alebo ohrievač Gourmet a vákuová zásuvka.Nástenný odsávač pár (DAH 4980 PEBE) sa stane výrazným prvkom každej kuchyne, pretože nad varnou doskou zostáva dostatok priestoru, čo ocenia aj vyšší ľudia. Jeho dizajn organicky ladí s ostatnými spotrebičmi vďaka ovládacím prvkom integrovaným do skleneného povrchu, ktorého telo je v jemnej perleťovo-béžovej farbe. V porovnaní s inými nástennými odsávačmi pár Miele má tento model so šírkou 90 cm hlučnosť len 50 dB, takže je napriek vysokému prietoku vzduchu približne o 20 % tichší*.Sortiment dopĺňa výber vstavaných vinoték, ktoré sú k dispozícii v dvoch modeloch: KWT 6422 iG-1 pre výklenky s výškou 88 cm a KWT 7112 iG s výškou 45 cm. Väčší model uloží 33 fliaš veľkosti Bordeaux, zatiaľ čo menšia jednotka uloží 18 fliaš - a to je v takom kompaktnom priestore celkom slušná zbierka. KWT 6422 iG-1 ponúka aj dve individuálne nastaviteľné teplotné zóny. Obe vinotéky sú tiež vybavené panelmi TouchControl, policami z bukového dreva, dynamickým chladením a pripojením do elektrickej siete.Okrem perleťovo-béžovej povrchovej úpravy sú vstavané modely Miele k dispozícii aj v grafitovo šedej, obsidiánovo čiernej (matnej alebo lesklej) a nerezovej oceli CleanSteel. Spoločnosť Miele tak prináša možnosť výberu a v kombinácii s rozsiahlym sortimentom výrobkov otvára v súčasnosti bezkonkurenčné možnosti dizajnu.Informačný servis